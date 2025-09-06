Scontro tra camion e auto lungo via del Brennero, due giovani gravissimi

Lucca, 6 settembre 2025 – Gravissimo incidente stradale questa mattina, sabato 6 settembre, lungo via del Brennero nord a San Lorenzo di Brancoli, nel comune di Lucca. Intorno alle 6,30 un’auto e un camion si sono scontrati, nell’impatto, molto violento, sono rimasti feriti due giovanii. Le loro condizioni sono apparse subito molto serie. Uno dei ragazzi è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Per il secondo, ancora in attesa di essere accompagnato, è stato attivato Pegaso 1. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, le ambulanze della Misericordia di Lucca e di Borgo a Mozzano, oltre ai sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri per i rilievi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.