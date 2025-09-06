A scuola di cinema indipendente. Il ventunesimo stage in Valgraziosa

Da tredici anni la Valgraziosa è considerata la capitale del cinema indipendente ospitando a Calci uno stage nazionale di Formazione e perfezionamento che raccoglie per cinque giorni appassionati da tutta Italia. Si è conclusa la 21.a edizione della manifestazione organizzata da Corte Tripoli Cinematografica APS (Cineclub di Pisa), per conto della Federazione Italiana dei Cineclub. Il percorso teorico-pratico di quest’anno, incentrato sul “passaggio dalla sceneggiatura al set”, ha avuto come docenti Andrea e Matteo Cossi e Roberto Merlino. Come tutti gli anni lo stage si è caratterizzato anche per tre serate aperte al pubblico. La prima serata, nel Palazzo Comunale di Calci, ha visto la proiezione di cortometraggi realizzati dagli stagisti stessi. Nella seconda serata, dedicata allo sponsor Acque SpA, un folto pubblico ha partecipato alla video installazione del regista Nicola Raffaetà, all’interno del salone delle conferenze della Certosa di Calci. La terza ed ultima serata è stata dedicata all’attore Paolo Conticini che ha ricevuto il premio FEDIC: un bellissimo ritratto della pittrice Daniela Maccheroni. Intervistato da Roberto Merlino, l’attore ha parlato della sua attività artistica promettendo che farà con Corte Tripoli Cinematografica un cortometraggio. Conticini sarà anche impegnato come docente in uno dei prossimi stage.