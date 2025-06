“Forse ne ha uccise altre”. Killer delle escort, nuovi indizi a casa di Vasile Frumuzache

Monsummano Terme (Pistoia), 6 giugno 2025 – Potrebbe averne uccise altre. E’ l’ipotesi, inquietante, che si sta facendo strada tra gli uomini della Procura di Prato dopo la nuova perquisizione a casa di Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che nelle ultime ore ha confessato gli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, 27 e 30 anni, di professione escort.

Nuovi indizi trovati nell’abitazione dove il 32enne viveva con moglie e figli fanno ipotizzare agli inquirenti di Prato che possano esserci altre vittime oltre ai due casi scoperti finora. Gli investigatori pensano che le vittime potrebbero essere più di due proprio per questi nuovi segnali recepiti nel prosieguo delle indagini. Intanto domani mattina ci sarà udienza di convalida del 32enne sul decreto di fermo in carcere per omicidio e soppressione di cadavere.

Frumuzache, in un primo momento, era stato condotto nel carcere di Prato, dove però ha subito un’aggressione con olio bollente da parte di un parente della prima vittima, un cugino di Ana Maria Andrei. L’uomo, come riporta una nota del procuratore Tescaroli, avrebbe agito indisturbato. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo, ma da quanto appreso era stata data al penitenziario indicazione di massima sorveglianza per Frumuzache, assegnato alla sezione 'Protetti promiscui', che reclude detenuti a rischio per la loro incolumità.

La sua presenza però avrebbe scatenato la protesta degli altri romeni nella stessa sezione, che hanno rifiutato la sua presenza. Allora Frumuzache è stato spostato in un altro reparto dove però vi è già detenuto, per altri fatti, il cugino di Ana Maria Andrei. Questo parente in un momento favorevole, senza controlli, ha attaccato Frumuzache con l'olio bollente ustionandolo al volto.

L’arresto di Frumuzache, poi la doppia confessione

Vasile Frumuzache è stato inizialmente arrestato per l’omicidio di Denisa Maria Adas, la escort romana scomparsa da Prato lo scorso 15 maggio. La guardia giurata l’avrebbe strangolata nella sua stanza di hotel, poi l’avrebbe trascinata con una valigia fino al casolare abbandonato nei pressi di Montecatini dove ha gettato il corpo. Numerosi errori commessi nella notte del delitto hanno portato gli inquirenti sulle sue tracce, da lì la confessione.

Gli investigatori (le indagini sono state seguite dai carabinieri di Prato, Firenze, Ros e Gis) hanno però scoperto, chiusa in un capanno del suo giardino a Monsummano, una Bmw intestata a un’altra escort scomparsa da Montecatini il primo luglio 2024. Si tratta di Ana Maria Andrei, romena, di cui si sono perse le tracce da oltre dieci mesi. Sull’auto della donna era stata fatta una denuncia di scomparsa da parte della cugina.

Perché Frumuzache aveva nelle sue disponibilità la Bmw di Ana Maria? "Ho ucciso anche lei", ha confessato candidamente di fronte al procuratore Tescaroli. "Voleva scappare e l’ho accoltellata", ha aggiunto indicando il luogo dove aveva gettato il corpo: lo stesso campo nei pressi del casolare abbandonato in via Riafrico a Montecatini, vicino al ristorante Le Panteraie. Lo stesso dove mercoledì mattina è stato trovato il corpo di Denisa senza testa.

“Forse ne ha uccise altre”

Le verifiche sono appena iniziate, ma una cosa è chiara: gli inquirenti, al momento, non sono in grado di escludere la presenza di altre vittime, né tantomeno la presenza di complici (in particolare riguardo al caso di Maria Denisa Adas). "Stiamo valutando eventuali collegamenti con casi di donne scomparse - ha fatto sapere una fonte investigativa all'Adnkronos - soprattutto nell'ambito della prostituzione". La Procura pratese, diretta dal procuratore Luca Tescaroli, ha ordinato ai carabinieri verifiche sulle donne scomparse in Toscana negli ultimi anni. Inoltre sono stati disposti accertamenti sul traffico telefonico verso cellulari e fissi degli ultimi sette anni: si cerca di ricostruire la rete di contatti di Frumuzache. Nel 2022 il 32enne romeno arrivò da Trapani in Toscana con la moglie Luizsa, anche lei romena. La coppia ha due figli piccoli, oggi di 4 e 5 anni.