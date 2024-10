Meteo: in Toscana nuova fase di forte maltempo. Poi arriva l’ottobrata. Ecco quando torna il caldo

Firenze, 6 ottobre 2024 – Un mese d’ottobre davvero ballerino caratterizzato da forte maltempo interrotto da qualche sporadica giornata di sole. Altrettanto altalenanti le temperature, spesso sotto la media del periodo. Insomma l’autunno ha fatto davvero sul serio in Toscana, è entrato davvero a gamba tesa come del resto in tutta la Penisola.

Dopo questo weekend che ha visto un break dal maltempo, seconde le previsioni del Centro Meteo Italiano, è in arrivo già da inizio settimana una nuova perturbazione. Da lunedì 7 ottobre, dunque, tornerà qualche pioggia in seguito a una circolazione atlantica che insisterà sull'Europa. Correnti umide occidentali piloteranno nella giornata del 7 ottobre nuove nubi al nord e nelle regioni centrali con deboli piogge attese specie su Liguria, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Peggiora dalla sera con temporali in arrivo sulla Liguria, mentre deboli piogge si estenderanno nottetempo anche al resto del Nordovest, Trentino e Veneto. In attesa il sud, Sicilia e medio Adriatico con schiarite prevalenti nella prima parte di giornata".

Sarà la giornata di martedì 8 ottobre quella caratterizzata da forte maltempo. Data in cui dovrebbe arrivare una perturbazione molto più intensa. Il peggioramento riguarderà le regioni settentrionali ma anche quelle del medio-alto Tirreno. Previsti rovesci di carattere temporalesco e venti forti. Anche le Temperature saranno in lieve ascesa, massime tra 20 e 23 gradi.

Lo scenario meteo però potrebbe davvero cambiare a partire dalla seconda metà del mese. Potrebbe tornare l’ottobrata. “Meteorologicamente parlando – spiega il meteorologo Mattia Gussoni – l'ottobrata indica un periodo, tipico del mese di ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale”.

Le ottobrate, negli ultimi anni, ci sono state nel 2023 e nel 2022 quando c’è stato il quasi costante dominio dell’anticiclone nordafricano, con valori intorno ai 30 gradi diffusi al Centro-Sud. “Altre annate caratterizzate da belle e lunghe ottobrate – spiega sempre Gussoni – sono state il 2017 (problemi anche di siccità), il 2014 (sole pieno per due settimane) e il 2011, solo per citare le più intense”.

Per tornare a questo ottobre 2024, da metà mese è prevista una decisa svolta a livello emisferico. “Il vasto anticiclone africano – secondo le stime di Gussoni – si prenderà una bella rivincita espandendosi a tutto il bacino del Mediterraneo, richiamando nel contempo aria decisamente più calda, direttamente dal deserto del Sahara. Ecco che sarà servita la classica ottobrata. Per la seconda parte del mese spazio dunque al sole e soprattutto a un deciso aumento delle temperature, specie al Centro-Sud con valori che durante le ore più calde potrebbero schizzare fin quasi verso i 25/27 gradi in città come Firenze, Roma, Napoli e Palermo”.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Domenica 6 ottobre: variabile con addensamenti più compatti sulle zone nord-occidentali. Aumentano le nubi in serata. Venti: deboli da ovest, sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: minime in locale calo sulle zone interne, massime in aumento. Lunedì 7: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse sulle zone nord-occidentali. Venti: deboli-moderati meridionali. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve rialzo. Martedì 8: perturbato con piogge e rovesci soprattutto nella seconda parte. Venti: moderati o forti meridionali in rotazione a SO dalla sera. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: massime in calo.