Maltempo in Toscana, scatta l’allerta gialla per lunedì 7 ottobre

Firenze, 6 ottobre 2024 – Allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico. Lo ha diramato la sala operativa della protezione civile regionale per la giornata di domani, lunedì 7 ottobre. Probabili nel pomeriggio rovesci temporaleschi nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Il codice giallo riguarda il 'rischio idrogeologico idraulico' sul reticolo minore di queste zone. L'avviso scatta dalle ore 18 di oggi, domenica 6 ottobre, e va avanti fino alla mezzanotte di domani 7 ottobre. Le aree coinvolte dall'allerta gialla sono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia.