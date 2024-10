Arno e Pesa sotto la lente. Obiettivo: sponde più sicure. Si avvicina la fine dei lavori

Terra tra due fiumi, Montelupo: Arno e Pesa, che adesso sono più sicuri sotto il profilo del rischio esondazioni (è vero che la Pesa si è appena ripresa… ma ci mette un attimo a trasformarsi in minaccia temibile quanto a piene). E’ a termine difatti un importante lotto di lavori eseguiti dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, con presidente uscente Marco Bottino.

La nuova dirigenza uscirà dalle imminenti elezioni, in agenda nella nostra zona il 5 ottobre. Sull’Arno sono in corso le rifiniture per quanto riguarda la risagomatura della sponda sinistra a La Torre, dove il Consorzio di Bonifica è intervenuto con personale e mezzi propri, in accordo con il Genio Civile per movimentare la terra e sabbia accumulatasi per tanti anni, andando a ritrovare le antiche sistemazioni idrauliche in pietra e i percorsi golenali che saranno utili per passeggiate e future manutenzioni. Ultime fasi anche per l’intervento sulla foce della Pesa in Arno, a Puntazza: qui si è intervenuti per ripristinare le sponde danneggiate in prossimità delle ultime due briglie o salti idraulici del torrente. Si è realizzata anche un’ampia rampa d’accesso in alveo per favorire, anche in questo caso, sia la manutenzione del tratto e di altre emergenze idrauliche ma anche l’accesso al fiume per la fruibilità estiva da parte della popolazione. In accordo con il Comune, la sistemazione delle opere idrauliche è stata pensata e realizzata in maniera tale da essere quanto più funzionale possibile al trattenimento dell’acqua. Infine è ancora in corso il lungo cantiere di stabilizzazione della sponda dell’Arno sotto la Villa Medicea dell’Ambrogiana (spesa di 700mila euro).

Andrea Ciappi