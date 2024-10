Allerta meteo, ondata di maltempo verso la Toscana

Firenze, 7 ottobre 2024 – Arriva il maltempo, una parentesi che in Toscana dovrebbe essere breve ma intensa. E c’è attesa per sapere se la sala regionale deciderà per l’allerta gialla oppure arancione, ma di certo allerta sarà perché le previsioni indicano temporali anche molto forti per la giornata di martedì.

Le previsioni del Lamma per martedì 8 ottobre

Già per questo lunedì era in vigore una allerta gialla per una porzione di territorio molto limitata (Lunigiana, Riviera apuo-versiliese, Garfagnana, Valle del Serchio e Lucchesia). Martedì 8 ottobre lo scenario sarà ben diverso: come spiega il Lamma, la perturbazione che sta arrivando da Spagna e Francia porterà nuvole minacciose, rovesci e temporali anche forti: sulla costa in mattinata, mentre nel pomeriggio su quasi tutta la regione fino alla sera, andrà a migliorare di notte. Mercoledì giornata di tregua, ma già giovedì tornerà la pioggia su quasi tutta la Toscana.

Scirocco di mattina, libeccio di pomeriggio per quanto riguarda il vento, mari molti mossi e temperature in aumento soprattutto sui valori minimi.