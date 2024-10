Allerta arancione in Toscana, il maltempo fa paura: le zone interessate

Firenze, 3 ottobre 2024 – Il maltempo fa paura. Oggi, giovedì 3 ottobre, è il giorno della allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico. Tutta la regione è interessata dal transito di una perturbazione che potrebbe tradursi in violenti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’allerta meteo arancione per quasi tutta la Toscana, ad eccezione delle aree nord-occidentali. L’allerta ha validità dalle ore 06 fino alle 20. Per le zone interessate dal codice arancione c’è anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti. Emesso inoltre un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (bacini di Fiora e Albegna, Ombrone grossetano).

Il passaggio dell'ondata di maltempo in Toscana giovedì 3 ottobre (Modelli Meteo&Radar)

Le zone interessate

L’ondata di maltempo ha iniziato ad attraversare la regione nella serata di ieri, mercoledì 2 ottobre. Ma gli eventi più seri sono previsti nella giornata di oggi. Il peggioramento delle condizioni meteo – con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio – interessa inizialmente le zone meridionali della regione, poi i settori appenninici orientali (in particolare i crinali e versanti romagnoli). Possibili temporali sparsi – più probabili inizialmente sulle zone meridionali – sono previsti successivamente anche nel resto della regione, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Allerta meteo arancione per la Toscana per la giornata di giovedì 3 ottobre

Scuole chiuse

A causa della allerta meteo arancione, molti Comuni in Toscana hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Le scuole saranno chiuse nella maggior parte della provincia di Grosseto e Livorno, ma altre chiusure sono state disposte anche nella provincia di Pisa già colpita nei giorni scorsi da violenti nubifragi. Qui l’elenco completo dei Comuni che tengono chiuse le scuole nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre.