Firenze, 2 ottobre 2024 – Il maltempo arriva in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico valida dalle ore 06 alle 20 di giovedì 3 ottobre. I Comuni corrono al riparo: ecco l’elenco delle scuole chiuse in Toscana per l’allerta arancione. La lista riguarda gli istituti di ogni ordine e grado e gli asili.

Molte scuole in Toscana chiudono per l'allerta arancione (Foto archivio Ansa)

Provincia di Grosseto

- Grosseto (chiusi solo gli istituti superiori)

- Orbetello

- Gavorrano

- Capalbio

- Manciano

- Sorano

- Pitigliano

- Magliano in Toscana

La decisione, si legge nelle ordinanze firmate dia sindaci, è stata presa “per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti”. Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale) a Grosseto.

Allerta meteo arancione per la Toscana per la giornata di giovedì 3 ottobre

Provincia di Livorno

- Livorno

- Piombino

- San Vincenzo

- Campiglia Marittima

- Portoferraio

- Marciana Marina

- Capoliveri

- Campo nell’Elba

- Sassetta

- Suvereto

- Rosignano Marittimo

- Bibbona

- Castagneto Carducci

- Cecina

- Collesalvetti

Le altre chiusure a Livorno

Con la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati il Comune di Livorno ha disposto la chiusura anche dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e la chiusura al pubblico del canile comunale. Per motivi precauzionali sarà chiuso anche il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'Ugione. "La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all'evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione".