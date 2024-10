Maltempo, scatta l’allerta arancione in Toscana

Firenze, 2 ottobre 2024 – Scatta una allerta meteo di colore arancione in Toscana che copre quasi tutta la regione per la giornata di giovedì 3 ottobre. Solo la parte nord-occidentale (Lunigiana, riviera apuo-versiliese, Lucchesia, Garfagnana e Valle del Serchio) è in allerta gialla, secondo il bollettino del Centro funzionale della Regione Toscana.

Allerta meteo arancione per la Toscana per la giornata di giovedì 3 ottobre

L’allerta arancione durerà dalle 6 di giovedì fino alle 20; come spiegano dal consorzio Lamma, la perturbazione è in arrivo dalla Spagna e porterà pioggia su tutta la regione, in intensificazione nel pomeriggio soprattutto sulle province centro-meridionali e anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Temperature in calo e mari mossi.

Da ricordare che è già in corso per la giornata di mercoledì 2 ottobre una allerta gialla per vento forte fino alle 16 su Valle del Reno e Alto Mugello.

"Prestiamo massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo per intervenire in caso di necessità”, dice il presidente della Regione, Eugenio Giani.