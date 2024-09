Pioggia forte e temporali in arrivo in Toscana, ecco quando. Le previsioni meteo

Firenze, 30 settembre 2024 – Settembre si conclude oggi sotto il segno della stabilità atmosferica nella maggior parte della Toscana, con temperature gradevoli che si attestano tra i 24 e i 25 gradi, in linea con le medie stagionali. Tuttavia, i primi segnali di una perturbazione con pioggia forte e temporali sparsi inizieranno a farsi sentire a partire da domani, preludio a un peggioramento più marcato atteso tra mercoledì e giovedì.

Il passaggio della perturbazione in Toscana giovedì 3 ottobre (Previsioni e modelli da Meteo&Radar)

Previsioni per il primo ottobre

Domani, martedì, ci saranno piogge leggere al mattino su gran parte delle province centro-settentrionali della regione. Il cielo sarà coperto su circa metà della Toscana, con la parte settentrionale maggiormente interessata dai fenomeni. Nel sud della regione, specialmente nel grossetano e nel senese, il sole prevarrà ancora per gran parte della giornata.

Le temperature subiranno un lieve calo nelle province settentrionali, con massime che si aggireranno tra i 20 e i 22 gradi. Al contrario, nel senese, grossetano, aretino e livornese si prevede un leggero aumento, con valori che potrebbero raggiungere i 26 gradi.

Mercoledì 2 ottobre

Mercoledì, la perturbazione si intensificherà, portando precipitazioni sparse che colpiranno prevalentemente le zone di nord-ovest della regione, come le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia, e in generale l'Appennino. In queste aree le piogge saranno più consistenti e potrebbero protrarsi per gran parte della giornata.

Nel resto della Toscana si prevedono solo piovaschi occasionali, in un contesto termico mite.

Pioggia e temporali forti in arrivo in Toscana (Foto repertorio Ansa)

Giovedì 3 ottobre

Giovedì sarà invece una giornata da tenere sotto controllo, soprattutto per le province centro-meridionali della regione, dove sono attese piogge localmente abbondanti. Questo potrebbe creare difficoltà, specialmente nelle zone già duramente colpite dalle recenti inondazioni.

Le temperature scenderanno sensibilmente su tutta la regione, con valori che generalmente rimarranno sotto i 20 gradi.

Venerdì 4 ottobre

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare a partire da venerdì, con una giornata fresca, caratterizzata da lievi piogge sparse.