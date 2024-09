Meteo: ancora allerta gialla in Toscana per pioggia e vento forte. Ecco dove

Firenze, 26 agosto 2024 – Ancora un’allerta gialla in Toscana per il maltempo che da giorni non dà tregua alla regione.

Nel dettaglio, dunque, la Protezione civile ha dunque emesso un codice giallo per rischio idrogeologico sulla Toscana nord ovest dalla mezzanotte di oggi 26 settembre, alle 14 di domani venerdì 27. Le province interessate sono quelle di Massa Carrara Lucca (Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta), Pistoia, Pisa, Firenze e Prato. Le piogge saranno più frequenti nella prima parte della giornata, a carattere sparso nell'interno dal pomeriggio e in serata. Sempre allerta gialla dalle 8 alle 18 di domani per le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena per la vulnerabilità del territorio dovuta all’alluvione dei giorni scorsi.

Allerta gialla invece per vento forte su Valle del Reno e Alto Mugello dalle ore 21 di oggi fino alle ore 7 di domani. Previste forti raffiche su crinali appenninici e zone sottovento (fino a 60-80 km/h) o temporaneamente superiori fino a 80-100 km/h in serata.

Dunque venerdì 27 settembre vedrà l'Italia decisamente spaccata in due: al Nord il maltempo continuerà a colpire soprattutto il Triveneto e la Liguria di Levante, al Sud il termometro raggiungerà la temperatura di 34 gradi all'ombra. La pioggia del settentrione interesserà poi in giornata anche l'Alta Toscana e l'Umbria, raggiungendo in parte anche la Romagna, nelle zone recentemente interessate da un'estesa alluvione.

Nel weekend vivremo due fasi: la prima fase vedrà un sabato caldissimo al Sud, con veloci rovesci invece al Centro-Nord (ancora possibili anche sulla Romagna), la seconda fase tra domenica e lunedì sarà interessata dalla rotazione dei venti da nord.

I venti freschi dai quadranti settentrionali faranno calare le temperature su tutta l'Italia, in modo più sensibile al Sud. In sintesi, nei prossimi giorni è prevista una situazione molto movimentata; altre grosse novità arriveranno anche la prossima settimana: si prevede il ritorno di temperature gradevoli e a tratti calde su buona parte dello Stivale, ma si intravede anche l'arrivo di un'altra intensa perturbazione al Nord tra il 3 e il 4 di ottobre. Un bizzarro inizio d'Autunno, ombrelli aperti al Nord, ombrelloni parasole al Sud.

Venerdì 27 settembre: Parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nubi in aumento. Rovesci e temporali a partire dalle zone di nord-ovest in estensione verso l'interno nella seconda parte della giornata. Venti: moderati di Scirocco in rotazione da sud a sud-ovest. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime quasi stazionarie. Sabato 28 settembre: residui rovesci nelle zone più interne durante la notte ma con tendenza a generale miglioramento, salvo addensamenti sparsi nel corso del pomeriggio. Venti: moderati occidentali in attenuazione. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in deciso calo, specialmente le massime (minime sul finire della giornata). Domenica 29: poco nuvoloso salvo addensamenti anche consistenti in mattinata in prossimità dell'Appennino. Venti: deboli o moderati da nord est. Mari: in attenuazione fino a poco mossi in serata. Temperature: minime in ulteriore calo. Lunedì 30: poco nuvoloso. Venti: deboli orientali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.