Alluvioni e cambiamento climatico. Lamma: “Due fenomeni collegati. Un’atmosfera più calda favorisce la formazione di eventi estremi”

Firenze, 25 settembre 2024 - “Non è possibile quantificare con precisione, ma possiamo dire con certezza che il cambiamento climatico influisce sui fenomeni estremi. Il Mediterraneo è considerata una delle aree in cui gli effetti del cambiamento climatico saranno più forti e i dati che abbiamo sulle temperature lo confermano: dal 1955 al 2023, abbiamo osservato un aumento medio di 2 gradi, dato che siamo passati da una temperatura media di 13,5°C a circa 15,5°C. Una tendenza preoccupante, soprattutto perché sembra destinata a crescere nei prossimi anni”. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma, che ribadiscono quanto “l’aumento della temperatura atmosferica sia direttamente collegato all’incremento degli eventi estremi”.

Le ricerche dei dispersi in Valdicecina

Il motivo?

“Un’atmosfera più calda contiene più umidità e questo aumenta il potenziale per la formazione di fenomeni intensi come forti temporali e alluvioni. Anche se non abbiamo una statistica precisa sul numero di alluvioni, sappiamo che i giorni con precipitazioni molto elevate stanno aumentando, soprattutto lungo le coste”.

Cosa è accaduto precisamente lunedì scorso in Val di Cecina?

“E’ transitata una perturbazione temporalesca che, per motivi legati alla conformazione della nostra regione, è rimasta stazionaria per molte ore. In particolare, tra Piombino e Livorno si è verificato un incontro tra i venti di scirocco e quelli di libeccio. Questo ha creato una ‘convergenza’, rimasta appunto bloccata per ben 6 ore. In questo lasso di tempo, a San Vincenzo e Castagneto Carducci sono caduti circa 220 mm di pioggia. Per fare un confronto, la media delle precipitazioni per tutto il mese di novembre è di circa 140 mm. In sole 6 ore è caduto un quarto della pioggia attesa in un anno”.