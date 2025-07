Pedopornografia online, sei arresti in tutta Italia. In manette un uomo di Livorno

Livorno, 12 luglio 2025 – C’è anche un uomo di Livorno tra i sei arrestati, tutti di età compresa tra i 50 e i 70 anni, nell’ambito di un importante operazione contro la pedopornografia online. L’indagine, diretta dalla Procura di Roma, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio, con il coordinamento del Centro Nazionale per la Pedopornografia Online. Grazie a software investigativi d’avanguardia, gli inquirenti hanno potuto monitorare il traffico dati e individuare con precisione le abitazioni da cui provenivano i contenuti illeciti.

Gli arrestati utilizzavano vecchie piattaforme di file sharing, come Emule, per scaricare e condividere migliaia di file che documentavano gravissimi abusi su minori. L’attività investigativa ha permesso di coglierli in flagranza di reato, con i dispositivi ancora accesi e collegati alla rete. Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati centinaia di hard disk, computer e altri dispositivi di archiviazione, al cui interno è stata rinvenuta una collezione vastissima di materiale pedopornografico.

Particolarmente rilevante la presenza tra gli arrestati dell’uomo di Livorno, a testimonianza di come il fenomeno sia diffuso su tutto il territorio nazionale e non solo concentrato nelle grandi città. L’inchiesta, frutto di mesi di monitoraggio e incroci di dati, rappresenta un duro colpo contro la criminalità che sfrutta il web per commettere reati gravissimi contro i minori. Gli altri arrestati sono tutti di Roma e uno di Latina.