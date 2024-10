Maltempo, allerta arancione in Toscana. Forti piogge: preoccupano i livelli dei fiumi

Firenze, 3 ottobre 2024 – L’allerta meteo per la Toscana in vigore per la giornata di giovedì 3 ottobre tiene alta l’attenzione, soprattutto dopo il disastro di Montactini Valdicecina dove hanno perso la vita una donna e il suo nipotino di 5 mesi solo pochi giorni fa.

A sinistra il passaggio della perturbazione; a destra la cartina dell'allerta meteo in Toscana

L’allerta è in vigore fino alle 20 di giovedì per quasi tutta la regione, mentre è gialla solo per la parte nord-occidentale (Lunigiana, Riviera apuo-versiliese, Valle del Serchio, Garfagnana e Lucchesia). L’allerta gialla per il rischio idraulico del reticolo principale è prolungata fino alle 8 di venerdì 4 ottobre per le zone Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Mugello, Etruria, Ombrone Grossetano, FIora e Albegna Costa,