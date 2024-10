Meteo Umbria, è allerta arancione in tutta la regione

Perugia, 2 ottobre 2024 – L’ondata di maltempo attesa per la giornata di giovedì 3 ottobre in Italia riguarda in pieno anche l’Umbria, dove tutto il territorio regionale sarà in allerta arancione.

Per la precisione, attualmente la regione si trova in allerta gialla per temporali su tutta la regione e per vento forte nelle zone Alto Tevere, Chiascio, Topino, Nera e Corno.

A partire dalla mezzanotte tra mercoledì e giovedì allerta arancione per criticità idrogeologica, idraulica e temporali su tutta la regione, per vento nelle zone Alto Tevere, Chiascio, Topino, Nera e Corno.

Giovedì, secondo le previsioni del Centro funzionale umbro, attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale nel corso della giornata, con fenomeni che potranno essere localmente molto intensi; venti forti sud-occidentali con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici; temperature in sensibile diminuzione, specie nei valori massimi.