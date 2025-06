Via Francigena patrimonio Unesco. Audizione di Sara Tognini alla Camera

Nell’ambito della discussione della risoluzione per la promozione della candidatura a Patrimonio mondiale Unesco della Via Francigena e dei luoghi etruschi, a firma dei deputati Mollicone e Amorese, rispettivamente presidente e capogruppo, la VII Commissione cultura della Camera ha invitato Sara Tognini (nella foto) per spiegare l’importanza della Via Francigena quale simbolo di connessione tra culture, epoche e popoli.

Laureata in Giurisprudenza, referente culturale dell’associazione Leonardo di Borgo del Ponte e la prima in provincia ad aver acquisito il titolo universitario di ’Rievocatore come Public Historian’, Sara Tognini ha sottolineato l’importanza di questa candidatura non solamente per il territorio toscano, con particolare accetto a quello apuano, ma per l’Italia intera quale opportunità concreta di sviluppo economico sostenibile per le aree attraversate dal cammino e spesso escluse dai grandi circuiti turistici.

"Il riconoscimento Unesco – dice Tognini – vorrebbe anche dire incentivare l’artigianato locale, l’agricoltura e l’enogastronomia, senza dimenticarne il valore, l’identità culturale e le tradizioni rese vive anche grazie alla rievocazione storica. È importante quindi che il Governo, che molto ha già fatto sui Cammini storici e religiosi, si impegni concretamente a promuovere questa candidatura poiché la Via Francigena non è solo un’esperienza ma un’eredità da sviluppare, tutelare e trasmettere alle future generazioni".