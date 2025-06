Poggibonsi: ‘ingresso’ nella Via Francigena

Un’appartenenza certificata. È ufficiale per il Comune di Poggibonsi l’iscrizione all’Associazione europea delle Vie Francigene (AEVF). Francesco Gazzetti, vice presidente vicario dell’Associazione in rappresentanza della Toscana, ha consegnato il riconoscimento alla sindaca Susanna Cenni insieme all’assessora al turismo Lisa Valiani. Afferma Cenni: "Ringrazio Francesco Gazzetti per averci consegnato la certificazione che attesta l’ufficialità del nostro ingresso. Un percorso di valorizzazione e di promozione che deve andare avanti". "L’associazione guidata dal presidente Francesco Ferrari – dichiara Gazzetti - plaude a questo nuovo, importante ingresso. La Toscana si conferma terra Francigena e la presenza di Poggibonsi rafforza il ruolo delle Amministrazioni Comunali in questo ambito anche a livello nazionale ed europeo"."L’ingresso nell’Associazione – dichiara l’assessora Valiani - è frutto di un intenso lavoro avviato nel tempo che ha portato a definire il percorso di Fondavalle Poggibonizio e al suo successivo riconoscimento come variante francigena. Un punto di partenza per altre sfide su cui siamo impegnati".La variante francigena "Fondovalle Poggibonizio" è un itinerario di circa 28,5 chilometri che parte nel territorio di San Gimignano, attraversa Poggibonsi, si collega quindi a Bellavista e a Staggia Senese e lì si dirama in due tronconi: uno che va verso Castellina Scalo e si conclude a Monteriggioni, l’altro che termina ad Abbadia Isola. Un impegno corale che si è svolto negli anni in collaborazione con l’Associazione Toscana delle Vie Francigene e con la Comunità Toscana del Pellegrino, oltre che con la Regione Toscana. Da un mese, in occasione dell’assemblea a Troyes in Francia, Poggibonsi è parte integrante, in qualità di socio, dell’Associazione europea delle Vie Francigene.