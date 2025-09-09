Una nuova luce a Monterosso. Tornano le delizie di Gino e Graziella

Gradito ritorno in città. Riapre lo storico locale di Gino e Graziella di via del Cavatore a Monterosso. L’inaugurazione è fissata per questo sabato a partire dalle 19. E c’è già chi ha prenotato. A riaprire la trattoria - gastronomia che per oltre quarant’anni è stato un punto di riferimento dei buongustai carrarini, ma anche di medici, infermieri e visitatori del Monoblocco, sono Elia (21 anni) e la sorella Alice (25 anni), i nipoti di Graziella Bertoneri e Gino Dell’Amico, i fondatori del rinomato locale andati in pensione qualche anno fa. Il titolare Elia è figlio di Alessandro, il titolare del bar tabacchi da Ale di viale XX Settembre a Marina di Carrara, che dietro il bancone della pizzeria gastronomia c’è cresciuto e si è fatto le ossa. Alessandro è il figlio di Graziella e Gino, e con Elia e Alice la trattoria vede in campo la terza generazione dei Dell’Amico.

Nel banco frigo torneranno dunque tutti i cavalli di battaglia di nonna Graziella, che i nipoti cucineranno seguendo rigorosamente ricette e dosi. Parliamo di muscoli ripieni, stoccafisso, baccalà marinato, pollo, agnello e verdure fritte. Non mancheranno le deliziose lasagne al forno di nonna Graziella, la torta di riso, e tutte le specialità che negli anni hanno reso famosa la cucina del locale. Tanti i buongustai che in questi anni hanno lamentato la chiusura del punto vendita, e che ora potranno tornare deliziarsi il palato. Elia dopo l’alberghiero ha fatto numerose esperienze nella ristorazione e ora ha deciso di mettersi in proprio rispolverando l’attività di famiglia.

Una scommessa che il giovane si appresta a vincere grazie al ricordo che hanno lasciato i piatti della nonna. Piatti da asporto o da cucinare sul posto. "Carrara ci ha dato tanto e abbiamo deciso di riaprire la storica trattoria - commenta papà Alessandro -. Torneranno tutti i piatti tipici della tradizione carrarina, tutti cucinati con i suggerimenti e le ricette di mia madre e molti nel forno a legna, come per esempio le lasagne al forno. Per il momento l’apertura serale sarà il venerdì e il sabato, molto probabilmente anche la domenica a pranzo, ma il locale servirà anche per festeggiare compleanni o anniversari, insomma, una tradizione familiare che si rinnova".