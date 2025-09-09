Lezioni civiche con ’Una giornata in sicurezza’

Sesta edizione di ’Una giornata in sicurezza’ per imparare a valutare i rischi a scuola, in strada e nel tempo libero, sabato 20 a Pontremoli in piazza Italia e nell’area del Campo Scuola Guida Sicura dalle 10 alle 19. Testimonial d’eccezione Geronimo Stilton e la sorella Tea che per la redazione dell’’Eco del roditore’ intervisteranno i ’professionisti della sicurezza’ presenti e offriranno due spettacoli sulla legalità. L’evento è stato presentato ieri in piazza Italia a Pontremoli dal sindaco Jacopo Ferri e dall’assessore Annalisa Clerici. Ci saranno la polizia di Stato con la polizia ferroviaria, la polizia stradale, la polizia scientifica e la polizia postale, i carabinieri, i vigili del fuoco, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, la polizia municipale, Croce Rossa Italiana, Protezione civile, Prociv Ucs Alpi Apuane, Ari Lunigiana, Venerabile Misericordia, i donatori di sangue Fratres, Aido e Soccorso alpino Carrara e Lunigiana. Si potranno provare giochi e attività di sensibilizzazione. Si inizierà con la ’Ruota della sicurezza’ per assegnare ai piccoli partecipanti il Corpo o l’Associazione per il percorso. Ogni sodalizio ha preparato giochi e laboratori per coinvolgere i bambini mettendo in primo piano l’aspetto ludico dell’esperienza. "La manifestazione promuove la cultura della sicurezza affinché ogni giovane cresca conoscendo l’importanza di sentirsi sicuro nella città in cui vive", ha detto l’assessore all’istruzione Clerici. I carabinieri porteranno una gazzella, una motoslitta, una jeep, moto, manichini con uniforme; la polizia stradale invece due moto, un’automobile e un’apparecchiatura speciale, tra cui un tele laser, un autovelox e un etilometro. La municipale esibirà l’ auto di servizio, due scooter, un tele laser e allestirà un percorso di guida sicura, mentre la Protezione Civile avrà una tenda, una jeep e materiale multimediale. Per il Soccorso alpino un mezzo, materiale multimediale e diversi volontari in campo. I vigili del fuoco sfoggeranno un’autopompa, gommoni da rafting, moto d’acqua, un furgone Ucl per la ricerca delle persone. E poi andrà in scena ’Pompieri per un giorno’.

