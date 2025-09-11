Un viaggio lungo tre giorni dentro la storia di antichi popoli e misteriosi guerrieri in arenaria

Il week end di aperture straordinarie dei castelli è fissato per il 19, 20, 21 settembre, ma le prenotazioni per partecipare sono già aperte. Sarà l’occasione per scoprire il patrimonio culturale, storico, architettonico della nostra provincia, curata da Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric, con la collaborazione dei Comuni della provincia e delle Comunità del turismo della Lunigiana e della Riviera Apuana. Tre giorni attraverso movimenti di antichi popoli, grandi madri e guerrieri di arenaria, memoriali della Resistenza, resti e templi del Vescovo di Luni o di nobili come i Malaspina che hanno eretto oltre 100 fortificazioni, la più alta concentrazione in Europa.

Un viaggio che parte venerdì 19 settembre con il Castello del Piagnaro di Pontremoli e l’unica straordinaria visita di Palazzo Ducale di Massa alle 15,30. Sabato 20 vera Lunigiana protagonista ancora con il Castello del Piagnaro di Pontremoli, il Malaspina di Fosdinovo, la Fortezza della Brunella di Aulla, i castelli di Lusuolo a Mulazzo, di Bagnone e Pallerone. Domenica 21 gran tour della provincia che raggiungerà il castello Aghinolfi di Montignoso, visite speciali nei borghi di Mulazzo, Filattiera, Ponzanello per scoprire la Torre di Dante malaspiniana, quella medievale del Castello di San Giorgio, i resti del Castello del Vescovo di Luni. E sarà possibile visitare, nella valle del Taverone, i castelli di Monti e di Bastia. Tra le aperture eccezionali di domenica anche il Castello di Castiglione del Terziere, riqualificato come importante centro culturale dall’intellettuale Loris Jacopo Bononi e il Castello di Giovagallo, testimonianza della presenza di Dante in Lunigiana. In chiusura il concerto di Chris Collins e Hurricane Trio al Teatro della Rosa di Pontremoli, uno degli eventi di punta della IX edizione del festival MutaMenti. (Info: https://www.istitutovalorizzazionecastelli.it/attivita/100-castelli-page/).