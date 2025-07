Spuntano stalli bianchi: "Problema per la sicurezza"

di Daniele Rosi

Non sono stati particolarmente apprezzati, per usare un eufemismo, i nuovi stalli bianchi apparsi ieri mattina lungo il marciapiede sul retro del Tenda Rossa a Marina. A raccontare cosa sia successo è proprio il titolare dello storico albergo costiero, Marco Isoppo, vice presidente di Federalberghi Costa apuana, del tutto all’oscuro della realizzazione dei nuovi posteggi per i motocicli, circa una ventina, sistemati appena dietro la sua attività, sul lato dove il Tenda Rossa ha l’area del ristorante all’aperto. Oltre ai nuovi stalli dietro il Tenda Rossa, ne sono apparsi anche alcuni altri, seppur in misura minore, sul marciapiede tra gli stabilimenti balneari Giocondo e Paris, poco distanti dall’albergo.

"Quando al mattino sono passato sul marciapiede, ho visto questi nuovi stalli, ed è stata una sorpresa - spiega Isoppo - perchè assicuro che nessuno, compresi i gestori dei bagni, fossero stati informati della novità. Non sapevamo niente e ce li siamo trovati così, senza spiegazioni". A preoccupare il titolare è in particolare l’esigua larghezza del marciapiede che, con l’aggiunta degli stalli, con moto e motorini parcheggiati sopra, renderà ancora più stretta la superficie di passaggio. "Penso alle persone con passeggini, carrozzine, o a persone con disabilità - prosegue Isoppo nel suo sfogo - e a quali difficoltà potrebbero avere passando in questo tratto di marciapiede. Inoltre, nel mio caso, su questo lato ho il ristorante e non credo sia piacevole per i clienti avere il sottofondo di eventuali rombi di motori e altri rumori simili di continuo".

Il titolare ha poi precisato di aver già avuto un confronto con gli uffici comunali, insieme ad alcuni gestori dei bagni, e sembrerebbe che forse i nuovi stalli saranno già rimossi nei prossimi giorni. Anche se gli stalli dovessero effettivamente essere cancellati, la sensazione provata dal titolare è quella del classico amaro in bocca, soprattutto per non essere stato informato in maniera preventiva dell’eventualità di nuove strisce.

"Tengo a precisare che non sono contrario all’idea del Comune di inserire nuovi parcheggi per le due ruote - ha sottolineato Isoppo - ma a quel punto, se consideriamo tutto il litorale di Marina, ritengo ci siano punti decisamente migliori rispetto a questi marciapiedi stretti. Una suggestione potrebbe essere quella di usare l’area del bagno Marino, al momento ferma, come zona per nuovi stalli, ma ci sono anche altri punti che potrebbero andare bene". Infine, il titolare lancia anche un appello al Comune, in virtù di quanto successo, come suggerimento in ottica futura nel caso ci fossero altre novità per il litorale.

"Credo sia necessaria la convocazione di un tavolo di confronto tra l’amministrazione e le varie realtà che operano sul litorale - suggerisce - quindi albergatori, ristoratori, gestori dei bagni, nei casi in cui ci siano delle idee per lo sviluppo della costa. Un tavolo preventivo, in cui ascoltare anche i pareri di chi a Marina ci lavora da tanti anni, per un parere e un consiglio".