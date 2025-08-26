Spezzato da un fulmine il campanile della chiesa. Sos degli abitanti di Vico

La tempesta di fulmini che nei giorni scorsi si è abbattuta su tutta la Lunigiana, e su Bagnone in particolare, non ha risparmiato neppure la chiesa della frazione di Vico: un fulmine ha colpito il campanile danneggiandolo. L’ondata di maltempo che ha interessato la Lunigiana giovedì scorso, ha provocato molti danni nella piccola frazione del bagnonese e anche alcuni momenti di paura tra i residenti. Un fulmine ha centrato in pieno il campanile della chiesa del paese, causando danni significativi e la rottura di una parte. Se sul lungo Bagnone un fulmine ha centrato in pieno il secolare cedro, tagliato alcuni giorni fa perché non poteva essere salvato, a Vico è stato colpita la chiesa, come raccontano i residenti. Non solo, anche in molte case sono stati danneggiati gli impianti elettrici, forse e causa delle forti scariche. Ma quello che preoccupa i residenti è il campanile.

L’evento si è verificato nella serata di giovedì, quando una forte scarica elettrica, accompagnata da tuoni fragorosi e pioggia intensa, ha colpito la parte superiore del campanile della chiesa, rompendola a metà. Fortunatamente, al momento dell’impatto non c’erano persone e la parte staccata è rimasta appesa al campanile, ma di certo bisognerà intervenire per mettere in sicurezza la struttura. "La paura è stata tanta – hanno raccontato alcuni residenti – il fulmine si è abbattuto con un boato tremendo, lo abbiamo sentito tutti in paese e subito dopo abbiamo visto il campanile spezzato. Per fortuna la parte rotta non si è staccata del tutto e nessuno si è fatto male". Il maltempo ha causato anche brevi interruzioni di corrente e piccoli allagamenti in alcune vie del paese, ma la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poche ore. "Adesso bisognerà intervenire - hanno aggiunto i residenti - non possiamo lasciare il campanile spezzato, potrebbe essere pericoloso".