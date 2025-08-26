Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Spezzato da un fulmine il campanile della chiesa. Sos degli abitanti di Vico
26 ago 2025
MONICA LEONCINI
Spezzato da un fulmine il campanile della chiesa. Sos degli abitanti di Vico

La tempesta di fulmini che nei giorni scorsi si è abbattuta su tutta la Lunigiana, e su Bagnone in particolare,...

Il campanile della chiesa di Vico, nel Comune di Bagnone, spezzato da un fulmine nei giorni scorsi. Ora il rischio è che il pezzo staccato possa precipitare e provocare altri danni

La tempesta di fulmini che nei giorni scorsi si è abbattuta su tutta la Lunigiana, e su Bagnone in particolare, non ha risparmiato neppure la chiesa della frazione di Vico: un fulmine ha colpito il campanile danneggiandolo. L’ondata di maltempo che ha interessato la Lunigiana giovedì scorso, ha provocato molti danni nella piccola frazione del bagnonese e anche alcuni momenti di paura tra i residenti. Un fulmine ha centrato in pieno il campanile della chiesa del paese, causando danni significativi e la rottura di una parte. Se sul lungo Bagnone un fulmine ha centrato in pieno il secolare cedro, tagliato alcuni giorni fa perché non poteva essere salvato, a Vico è stato colpita la chiesa, come raccontano i residenti. Non solo, anche in molte case sono stati danneggiati gli impianti elettrici, forse e causa delle forti scariche. Ma quello che preoccupa i residenti è il campanile.

L’evento si è verificato nella serata di giovedì, quando una forte scarica elettrica, accompagnata da tuoni fragorosi e pioggia intensa, ha colpito la parte superiore del campanile della chiesa, rompendola a metà. Fortunatamente, al momento dell’impatto non c’erano persone e la parte staccata è rimasta appesa al campanile, ma di certo bisognerà intervenire per mettere in sicurezza la struttura. "La paura è stata tanta – hanno raccontato alcuni residenti – il fulmine si è abbattuto con un boato tremendo, lo abbiamo sentito tutti in paese e subito dopo abbiamo visto il campanile spezzato. Per fortuna la parte rotta non si è staccata del tutto e nessuno si è fatto male". Il maltempo ha causato anche brevi interruzioni di corrente e piccoli allagamenti in alcune vie del paese, ma la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poche ore. "Adesso bisognerà intervenire - hanno aggiunto i residenti - non possiamo lasciare il campanile spezzato, potrebbe essere pericoloso".

