Sos per la Spolverina: "Tutta buche e crateri"

Da tempo si lamenta l’impraticabilità delle strade del monte. Soprattuto quella che da Castelpoggio porta a Fosdinovo e da qui in Lunigiana, la cosiddetta Spolverina. Buche, asfalto malmesso stanno a creare pericoli per le auto che si dirigono in quelle zone. L’argomento, sollevato da numerosi cittadini e residenti della zona, è stato posto all’attenzione da Fratellli d’Italia. In una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Marco Guidi e il capogruppo a Carrara Massimiliano Manuel puntano l’indice sulle condizioni delle strade che collegano la zona montuosa con la costa.

"Si tratta di zone dimenticate: le strade di collegamento della Lunigiana con la costa sono del tutto trascurate".

Fratelli d’Italia non lascia cadere nel nulla l’appello che arriva dalla Lunigiana e da chi ogni giorno deve percorrere quelle strade. "lo stato delle strade di collegamento con la costa è ormai insostenibile e rischia di isolare un’intera parte della nostra provincia – scrivono Marco Guidi e Massimiliano Manuel –. Le strade provinciali, ridotte a un colabrodo, rappresentano oggi il simbolo di un territorio dimenticato. Buche, dissesti, carreggiate impraticabili non solo rendono impossibile muoversi senza imboccare l’autostrada, ma scoraggiano anche turismo, lavoro e sviluppo economico. È lo scollamento sempre più evidente di una parte importante della provincia di Massa Carrara – scrivono i due politici –, che non può più aspettare. Questa situazione è figlia di anni di immobilismo: promesse elettorali ripetute a ogni campagna, mai seguite da interventi concreti né in Provincia né in Regione". Da qui le richieste del partito dei meloniani: "Per Fratelli d’Italia è necessario un intervento di manutenzione urgente sulle direttrici Carrara–Fivizzano e costa–Lunigiana. Oggi – continuano da Fratelli d’Italia – assistiamo ad una provincia di fatto divisa. La Lunigiana non può essere considerata una periferia dimenticata: è parte vitale della provincia di Massa Carrara e deve essere collegata in modo sicuro ed efficiente con la costa. Fratelli d’Italia porterà questo tema in ogni sede istituzionale, con la determinazione di chi non accetta più che intere comunità vengano isolate dall’incuria e dall’inerzia di chi ha governato provincia e regione Toscana, fino a oggi".