Quattro libri di Dell’Amico per la Memoria

La storia, anzi, le storie che ritornano. Quattro libri di Evandro Dell’Amico, dedicati dopo lunga ricerca storica agli eventi del Novecento che hanno coinvolto i propri familiari dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, saranno ristampati grazie al nuovo progetto culturale di Tara Editoria, collana “Myosotis”. I titoli: “L’uomo tornato da lontano“ (2015); “Il viaggio australe“ (2018); “L’artigiano dell’immagine“ (riedito a inizio 2025, in versione ampliata, in memoria di Lia Dell’Amico, deceduta il 23 luglio 2024) e “In mio nome, mai più“ (2019, il racconto della vita e la morte dello zio omonimo, Evandro Dell’Amico (1924 - 1945), azionista cattolico di Carrara e militare del Regio Esercito, internato militare italiano in un lager tedesco, insignito di Medaglia d’onore il 2 giugno 2015. Le altre opere narrano le vicissitudini del padre, Bruno Dell’Amico, nato a Carrara il 27 luglio 1920. Sergente carrista nella Seconda Guerra Mondiale, è stato ’prisoner of war’ degli inglesi, in Australia, dal dicembre 1941 al dicembre 1946. Rimpatriato nel gennaio 1947, divenne il primo segretario Fiom Cgil, a Massa, nel dopoguerra. Di fede socialista, è stato segretario provinciale del P.S.I., dirigente del Psiup, amministratore del Comune di Carrara, come assessore e vicesindaco, dal 1956 al 1970. E’ stato sindacalista degli ospedalieri di Carrara nella Fp Cgil Ms e, da pensionato, past president dell’Associazione Diabetici di Carrara, sino alla morte. L’iniziativa editoriale si prefigge di essere un tributo di memoria a Bruno Dell’Amico, “voce narrante” della storia locale che ha riversato il proprio impegno civile, politico, sindacale in campo culturale e cinematografico e uno stimolo alla divulgazione della memoria cristallizzata nella Cineteca Bruno Dell’Amico. Verranno rilanciate specifiche iniziative atte a preservare le opere filmiche dall’oblio, in analogia al Cineforum “Carrara Amarcord, tenutosi al cinema Garibaldi nel 2016.