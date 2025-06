Un giardino per gli autori. C’è Simi al Buonamici

Con l’estate il nuovo ciclo di presentazioni editoriali organizzate dalla Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori si sposta al Giardino Buonamici grazie alla collaborazione con Casotto Atipico. Gli incontri si terranno tutti il giovedì alle 21 a ingresso gratuito.

La rassegna si apre stasera con lo scrittore viareggino Giampaolo Simi (foto) che presenterà l’ultimo suo libro appena uscito per Sellerio Tra lei e me. Due uomini, l’omicidio di una donna, la notte interminabile prima di un interrogatorio e un narratore di razza che inchioda il lettore in una rete ambigua, una storia di ribaltamenti e colpi di scena nella quale è assai arduo decidere da che parte stare. Giampaolo Simi ci consegna forse il suo romanzo più teso. Una lunga notte, un palcoscenico in cui serpeggia una doppia tensione: credere a un uomo accusato di aver ucciso la compagna o al suo avvocato che pretende dall’assistito una sincerità che sembra coincidere solo con una piena confessione? Alla fine, dopo il buio, sarà l’alba a portare finalmente la luce. Dialogano con l’autore Sandra Bandini e Silvia Becherini.

Il prossimo appuntamento sarà il 3 luglio con il giornalista e scrittore pistoiese Alberto Vivarelli che presenterà Fratelli di sangue (Phasar Edizioni). Tre storie vissute dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1986, negli anni del movimento giovanile e operaio, del terrorismo rosso e dello stragismo nero che insanguinarono l’Italia. Un periodo storico “letto” da punti di vista diversi e a volte contrapposti, in cui si racconta anche la strage alla stazione di Bologna del 1980 in maniera insolita: quella vissuta da una giovanissima vittima. Dialoga con l’autore Andrea Mori.