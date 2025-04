La Giornata mondiale del libro. In centro si accende la festa. Tra letture, cinema e un po’ di storia

PRATOVia Magnolfi con le vetrine ispirate a Pinocchio. Vicolo Fior di Vetta, il ‘chiassino’ fra via Pugliesi e via Verdi, il regno dei libri dedicati al teatro con una mostra mercato e letture sceniche degli allievi ‘senior’ dei laboratori teatrali del Metastasio. Un pizzico di suspense alla biblioteca Lazzerini con letture a sorpresa per bambini e ragazzi. E poi la scuola di cinema Anna Magnani, il chiostro di San Francesco, la biblioteca Roncioniana, gli incontri d’autore da Caffè Poirot, libreria Giunti e Casotto Atipico, l’atelier di Lauraballa. Tutto questo mentre girerà per il centro una ‘bicibook’ itinerante. Per la prima volta si festeggia a Prato la Giornata mondiale del libro che ufficialmente cade mercoledì 23 aprile ma, al di là della ricorrenza, diventa l’occasione per proporre alla città un cartellone con oltre venti appuntamenti fino al 27 aprile.

"Sarà una piccola anteprima del festival ‘Seminare le idee’ in programma a giugno – hanno detto gli assessori Benedetta Squittieri (sviluppo economico) e Diego Blasi (centro storico) –. Quella che sta per aprirsi è una stagione di effervescenza culturale". Un’intuizione di Roberto Toccafondi, storico bibliofilo pratese e presidente dell’associazione L’asterisco, che organizza la Fiera del libro in piazza Lippi. Sarà lui a scegliere le più belle frasi di Pinocchio che andranno a tappezzare le vetrine di via Magnolfi, per la gioia dei più piccini. "Non solo la festa del libro ma anche un invito alla lettura, fin da bambini. Via Magnolfi è una strada poco valorizzata, legata alla storia di Prato: qui hanno vissuto Malaparte e Filippo Lippi". E a proposito di Malaparte, per l’occasione la scuola di cinema Anna Magnani ha realizzato un video con le testimonianze di alcuni esercenti del centro storico che hanno letto il quinto capitolo di "Maledetti Toscani", con le musiche di Samuele Luca Cecchi (il video girerà sui canali social del Comune). Entrerà subito nel vivo mercoledì 23 aprile la miriade di appuntamenti disseminati dentro le mura. Coinvolto il Metastasio con "Il teatro nei libri" in vicolo Fior di Vetta dalle 10 alle 19; porte aperte della biblioteca e del chiostro di San Francesco con una visita guidata alle 10.30 mentre, dalle 16 alle 18, alla libreria Giunti il calligrafo pratese Vito Cataldo accompagnerà il pubblico in alcune dimostrazioni pratiche.

Ancora la Roncioniana, alle 16, con una visita guidata alla scoperta dei testi antichi. Alle 17 ci si sposta in piazza delle Carceri per Il thè delle cinque con i santi e i miracoli di Prato nei libri e nelle opere, a cura di Gianna Guasti. Stessa ora, altra location: casotto Atipico. La storia di Prato, aneddoti e ricordi, con gli occhi di una delle voci pratesi più autorevoli come Umberto Cecchi, all’interno del festival di "un Prato di libri", in dialogo con Niccolò Lucarelli e Marco Toccafondi. La Lazzerini non poteva non essere il cuore di questo mini festival diffuso al quale collaborano tutte le associazioni di categoria: dalle 15 alle 18, Leggiamo insieme il 23 aprile per ragazzi di 11-14 anni (dalle 15 alle 16), 8-10 anni (dalle 16 alle 17) e 3-7 anni (dalle 17 alle 18). Dal libro al piccolo schermo: in sala conferenze, alle 16, La letteratura incontra il cinema: 5 libri, 5 film, a cura degli allievi della scuola Anna Magnani, per una serata condotta da Massimo Smuraglia e Gabriele Marco Cecchi. Volumi preziosi e rari entreranno alla saletta Valentini con la fiera del libro fino al 27 aprile. Qui, il 26 aprile, si alterneranno sequenze e dialoghi sul film Frankenstein (alle 16).

Non mancheranno presentazioni di libri con gli autori il 24 aprile: Lorenzo Milani uomo e prete di Edoardo Martinelli (alla Roncioniana, alle 17.30), Il giardino sostenibile: la rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo di Francesco Mati (alla Lazzerini, alle 18, con la libreria Gori) mentre il 26 aprile Gabriele Cecconi presenterà La città delle 100 ciminiere alla Giunti (alle 17). Infine, cellulari spenti e libri aperti il 24 e 26 aprile (alle 18.30) per Brilla moments nell’atelier di Lauraballa in via Mazzini. Info: tempolibero.comune.prato.itMaria Lardara