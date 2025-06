Voci di Lampedusa. I racconti dei migranti e l’autobiografia di Anghiari

Voci da Lampedusa: il racconto di un progetto di racconti autobiografici di storie di comunità organizzato da Spazio Alber1ca con il patrocinio della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Domani alle 21 all’ex ospedale San Giacomo, da Anghiari passando per Lampedusa, arriva a Carrara, grazie al Centro per l’autobiografia di Spazio Alber1ca, l’emozionante progetto. Il racconto di tre donne che quel progetto hanno realizzato in due anni di lavoro con la popolazione dell’isola: Caterina Benelli, docente di Pedagogia all’Università Federico II di Napoli , docente e dirigente della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, Daniela Bennati, consigliera nel Comune di Massa e esperta di scrittura autobiografica, collaboratrice ad Anghiari, Sara Bennati, grafologa esperta di scrittura autobiografica.

Le parole che, attraverso il racconto delle autrici, ci arrivano da Lampedusa restituiscono tutta la complessità che sta dietro ad una narrazione troppo spesso semplificata dai media, di un fenomeno doloroso, difficile da gestire. È un piccolo miracolo quel “luogo della memoria” che è diventato il magnifico tratto di Val Tiberina da Anghiari a Pieve Santo Stefano, grazie al progetto nato dal felice incontro tra Saverio Tutino fondatore dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, e Duccio Demetrio, già docente di Filosofia alla Bicocca di Milano. I frutti di questo lavoro nel progetto su Lampedusa: Niente a che fare con l’intervista, dove in primo piano sta il lavoro del giornalista, ma piuttosto la tensione a far emergere il punto di vista di chi dona la propria storia e non si limita a esporre opinioni o testimonianze, ma racconta di sé all’interno di una comunità che condivide una stessa condizione. Prenotazioni [email protected]