L’orrore della guerra e le dittature. Storia dei deportati a Mauthausen

Il conto alla rovescia sta per finire. Giovedì alle 21,30 al bagno Le Palme riparte la rassegna letteraria ‘Tra stelle e mare’, giunta alla sua dodicesima edizione. Un appuntamento sempre molto attesa con proposte letterarie che cercano di soddisfare più esigenze, e che come sempre porterà a Marina gli scrittori italiani più influenti del momento o autori degni di nota. Il volume che inaugura la rassegna è ‘Guerre, deportazioni, dittature, eroi. Quando l’Europa era la culla dell’inciviltà’ (Mimesis edizioni) di Guido Lorenzetti, che sarà in dialogo con il professor Riccardo Canesi. Guido Lorenzetti è il figlio di Andrea, un deportato a Mauthausen che non ha mai fatto ritorno a casa.

Un volume che racconta la storia del padre e quella di milioni di donne e di uomini deportati da tutta l’Europa. Storie di uomini e di donne coraggiose che sfidarono la morte per mettere in salvo ebrei ed altri deportati e che informarono i governi occidentali, spesso con scarso successo, su quanto accadeva. Racconti di persone che non si voltarono dall’altra parte rispetto ai crimini nazifascisti mettendo a repentaglio la propria vita. Guido Lorenzetti è nato a Milano 87 anni fa ed è laureato in Scienze politiche con una tesi in Storia contemporanea.

Già manager d’impresa, è oggi vicepresidente della sezione milanese dell’Aned, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Il padre Andrea era il vicesegretario del Partito socialista clandestino durante la Resistenza, fu arrestato per la sua attività antifascista e deportato a Mauthausen dove morì a 38 anni, il 15 maggio 1945, a guerra ormai finita. La rassegna letteraria ‘Tra stelle e mare’ è realizzata in collaborazione con la libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara.