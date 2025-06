Parata di scrittori a Palazzo Binelli . Voce all’autore

‘Voce all’Autore 2025. Omaggio ad Andrea Camilleri’. Dal 27 giugno torna la rassegna letteraria estiva. Tanti gli autori nella rassegna, promossa dal Comune e organizzata dalla biblioteca Lodovici in collaborazione con le librerie Bajni, Nuova Avventura e Mondadori bookstore di Carrara e Marina. Gli incontri si terranno alle 21.15 a palazzo Binelli. Ingresso libero. Voce all’autore proporrà inoltre appuntamenti in biblioteca per lettori più giovani. La rassegna è stata presentata dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi. "Quattordici appuntamenti - ha spiegato - e il coinvolgimento del territorio per un programma davvero ricco". Si comincia venerdì 27 giugno con Giampaolo Simi, che presenta il suo ‘Tra lei e me’ di Sellerio con l’intervento di Davide Pugnana. Si prosegue il 4 luglio con Erica Cassano, ‘La grande sete’ per Garzanti. L’11 sarà la volta di Giuliano Brenna, con ‘L’odore dei cortili’ (Il ramo e la foglia). Il 18 torna Roberta Recchia con il suo ultimo libro ‘Io che ti ho voluto così bene’ di Rizzoli. Giovedì 24, il candidato al Premio Strega Giorgio van Straten, con il suo libro ‘La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri’ per Laterza. Venerdì 1 agosto Marcello Simoni parlerà del suo ‘L’angelo di pietra. Un’indagine dell’inquisitore Girolamo Svampa’ per Einaudi. Venerdì 8 agosto Alice Basso, con ‘Le ventisette sveglie’ di Garzanti. L’ultimo appuntamento sarà sabato 23 agosto con Agnese Pini che porta il suo ultimo libro ‘La verità è un fuoco’ di Garzanti. L’autrice sarà in dialogo con Enrico Fovanna. Voce all’autore ragazzi si apre invece il 29 giugno, alle 18 con la presentazione dei vincitori di ‘Liberi di scrivere’: il concorso dedicato agli studenti dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Mercoledì 2 luglio Cristina Bellemo e Flavia Ruotolo presentano ‘Poesie notturne’ per Topipittori. Mercoledì 9 luglio interverrà Susanna Raule con il suo ‘Il tesoro dei nazisti’ per il Battello a vapore. Si prosegue il 16 luglio con Alessandro Ricci con ‘Acciuffamostri. L’invasione dei Poltergeist’ edito da Giunti, mentre mercoledì 30 luglio Antonia Murgo, con il suo libro ‘Ande Lande’ di Bompiani. Chiudono giovedì 7 agosto Myriam Ippolito, Giulia Biassoli e Alessandra Barli, con ‘Dante e la notte delle favole e Dante missione spaziale’ di Meris Publishing.