Poesia ’Oltre il respiro’ con Roberta Pisani

Successo per la presentazione della terza raccolta poetica di Roberta Pisani (nella foto). Nello scenario di Villa Cuturi, a Marina di Massa, un folto pubblico ha assistito alla presentazione del libro ’Oltre il respiro’ (Tara editoria, collana ’Rosa canina’). "Si dice che la poesia faccia parte di una nicchia di privilegiati – ha detto Pisani –. Credo, invece, che possa arrivare al cuore di molte persone stimolando la sensibilità e l’amore per il bello, per i sentimenti e le suggestioni che smuovono i nodi del nostro intimo sentire". E la poesia di Roberta Pisani scava dentro l’anima, lasciando intense emozioni, come è successo a Villa Cuturi. Emozioni rafforzate dall’attrice Antonella Ianuale e dalla violinista Adelaide Casotti. Un’atmosfera unica per un pomeriggio di fine estate – presentato dalla professoressa Marina Pratici – all’insegna della bellezza. Come nelle precedenti pubblicazioni ’Cibo d’anima’ e ’Passi nebbiosi’, che hanno raccolto consensi, anche in questa terza raccolta Pisani offre al lettore 61 poesie, non una di più, non una di meno, per scelta. Con la prefazione di Gabriella Zagaglia e le immagini fotografiche di Cesare Masseglia, la suggestiva copertina del fotografo Luigi Belvedere, il libro accompagna il lettore in un viaggio che va appunto... oltre il respiro. Sono intervenuti Giacomo Bugliani, Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti.