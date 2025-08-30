Le poesie di Pisani. Tra letture e musica

Sarà la cornice di Villa Cuturi, a Marina di Massa, ad accogliere ancora una volta i versi della poetessa Roberta Pisani, giunta alla sua terza fatica letteraria. L’appuntamento, promosso da “Tara editoria” con il patrocinio del Comune, è per oggi alle 18 con la presentazione di “Oltre il respiro”, raccolta di poesie che Roberta Pisani, cavaliere della Repubblica dal 2012, ha composto dopo il successo dei primi due volumi “Cibodanima” e “Passi nebbiosi”, quest’ultimo vincitore nel 2024 del premio “eccellenza” al concorso letterario Sandomenichino. Anche in questa terza raccolta la poetessa offre 61 poesie, per scelta. Con la prefazione di Gabriella Zagaglia e le immagini fotografiche di Cesare Masseglia, il libro accompagna il lettore in un viaggio "oltre il respiro", capace di catalizzare l’attenzione.

La serata, presentata da Gaia Greco, vedrà Roberta Pisani dialogare con Marina Pratici, docente e critico letterario, il tutto arricchito dalle letture dell’attrice Antonella Ianuale, le musiche della violinista Adelaide Casotti. E’ previsto inoltre l’intervento del consigliere regionale Giacomo Bugliani e di Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti per “Tara editoria”. L’ingresso è libero.