Pazzi per l’antico gioco della morra. Torneo in memoria di Cesare Tarca

Cronaca
CronacaPazzi per l’antico gioco della morra. Torneo in memoria di Cesare Tarca
29 ago 2025
ANASTASIA BIANCARDI
Cronaca
Appuntamento a Bibola, dove nel 1989 si disputò la prima partita ufficiale. Tradizione che unisce gente dei paesi e richiama persone da tutta Italia.

Era il 1989 quando a Bibola si disputò la prima partita ufficiale di morra (dal 2023 patrimonio dell’Unesco), seguita l’anno successivo dalla prima Coppa Italia. Un gioco antichissimo, nato in Egitto, passato per Greci e Romani, che lo chiamavano "micatio", e approdato nei secoli anche nel Nord Italia, fino a radicarsi nel borgo in pietra che domina Aulla. È un gioco semplice, che non richiede attrezzatura e promuove l’interazione e la dinamica di gruppo tra i giocatori.

Per decenni, nei vicoli e sulle tavolate di legno macchiate di sangue, tra bicchieri di vino e qualche parola colorita, a Bibola hanno risuonato i numeri scanditi a voce alta dai giocatori. Poi la pandemia che ha bloccato tutto. Tra i grandi custodi della morra a Bibola c’era Cesare Tarca, anima delle competizioni e punto di riferimento per l’intera comunità, scomparso quattro anni fa. Ed è proprio in suo ricordo che la famiglia ha deciso di far rinascere il gioco, riprendendo una tradizione che era capace non solo di riunire il paese e le genti di quelli vicini, ma anche di portare migliaia di persone da diverse parti d’Italia. Domenica 31 agosto, presso la Cantina Sociale Tarca, la morra tornerà protagonista: iscrizioni dalle ore 15, inizio gare alle 15.30. Un luogo scelto non a caso, perché legato indissolubilmente alla memoria di Cesare e al suo impegno. Da un anno è la figlia Sandra a portare avanti questa eredità, con la volontà di restituire al paese non solo un gioco, ma un pezzo di identità e memoria collettiva. Per informazioni e iscrizioni: 349 6800326.

Anastasia Biancardi

