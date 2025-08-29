Oncologia, nuovi arredi donati dall’associazione “Il volto della speranza“

Una cerimonia semplice, ma ricca di valori e momenti intensi, ieri mattina al reparto Oncologia dell’ospedale di Fivizzano dove sono stati inaugurati nuovi arredi per day hospital oncologico. All’evento erano presenti la dottoressa Paola Pacetti responsabile del reparto, il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e Ilaria Bugliani, presidente dell’Associazione ’Il Volto della Speranza’ e numerosi operatori sanitari del settore.

E’ stato proprio ’Il Volto della Speranza’, importante sodalizio nato 42 anni fa e presente sia in Lunigiana che sulla costa, a donare gli arredi per la sala di attesa del reparto di Oncologia. Negli interventi che si sono succeduti, iniziando dal sindaco, parole di elogio per la dottoressa Pacetti e i referenti del ’Volto della Speranza’ "nel dare sollievo ai pazienti e per l’impegno profuso nel delicato e importante lavoro svolto". Commossa, Pacetti ha detto di essere "molto orgogliosa del rinnovamento di questo spazio del Day Hospital dell’ospedale di Fivizzano", ringraziando "per l’importanza della donazione fatta", e ha portato i saluti del direttore dell’Oncologia dell’ambito di Massa Carrara, Andrea Mambrini.

Come evidenziato dalla presidente dell’associazione, Ilaria Bugliani, gli arredi sono stati acquistati, grazie alla generosità di numerosi benefattori dell’importante realtà associativa. Ha inoltre a sua volta ringraziato la responsabile del day hospital oncologico e il suo team per il prezioso lavoro garantito quotidianamente. Questa donazione non è la prima a sostegno della struttura oncologica lunigianese che, già in precedenza, ha ricevuto altri strumenti, sempre destinati a migliorare le terapie e il comfort delle pazienti e dei pazienti. Adesso sono migliorato ulteriormente, e in maniera significativa, il comfort e l’accoglienza nella sala d’attesa del DH oncologico fivizzanese.

R.O.