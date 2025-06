Oncologia, pazienti e volontari nella tenuta

Nella cornice della Tenuta La Braccesca di Valiano di Montepulciano, si è svolto un evento dedicato all’umanizzazione delle cure in oncologia, che ha visto la partecipazione attiva di operatori sanitari, pazienti, caregivers e volontari del territorio. L’appuntamento è stato promosso dal reparto di Oncologia dell’ospedale di Nottola, diretto dal dottor Francesco Di Clemente. La giornata ha rappresentato un momento di dialogo, ascolto e condivisione, in cui l’esperienza della malattia è stata affrontata soprattutto da un punto di vista umano, valorizzando il rapporto tra chi cura e chi viene curato. Attraverso testimonianze, attività all’aperto, momenti di riflessione e convivialità, è stato possibile sottolineare l’importanza di pratiche di cura orientate alla persona, in un contesto naturale capace di ispirare vicinanza e benessere.

L’incontro ha confermato quanto sia fondamentale promuovere una sanità più empatica, inclusiva e centrata sui bisogni reali delle persone, riconoscendo il valore del tempo, dell’ascolto e della relazione come parte integrante della cura.

All’incontro ha preso parte anche la direttrice di Nottola Barbara Bianconi, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per "creare spazi di reale ascolto, nei quali la relazione tra medico e paziente torna ad essere un elemento centrale del percorso di cura".

A rendere ancora più significativa la giornata è stato il contributo di Gianni Mencacci, in rappresentanza dell’Aps Asd Atletica Sinalunga, che attraverso la sua estensione "Dai una mano in corsa", sostiene con impegno da tempo iniziative sociali e sanitarie in favore dei pazienti oncologici.