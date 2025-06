Solidarietà: donata al San Donato una poltrona per la dialisi

Arezzo, 5 giugno 2025 – Una poltrona per dialisi del valore di circa 2500 euro è andata ad aggiungersi ai dispositivi in dotazione al reparto di Nefrologia dell’ospedale San Donato di Arezzo, diretto dal dr. Paolo Conti.

Una donazione che arriva dall’associazione PB73 Odv che, ancora una volta, ha rivolto la propria solidarietà all’ospedale San Donato e alla Nefrologia, a cui in passato aveva già donato dei dispositivi.

«I fondi che ci hanno permesso di acquistare questa poltrona per il reparto di nefrologia e dialisi – spiega Maurizio Barsotti presidente PB73 – provengono dalle donazioni ricevute in occasione della I° Mostra di Bancaetruria, alle quali si aggiungono quelle raccolte in memoria del socio Franco Squarcialupi e quelle ricevute in memoria di Maurizio Bozzi, oltre alle risorse raccolte fra i soci della nostra Associazione».

«Ringrazio ancora una volta l’associazione PB73 per questa donazione che per la nefrologia e dialisi rappresentano una ulteriore dotazione – dice il dr. Paolo Conti – che ci permette di implementare la nostra attrezzatura con una poltrona che ha caratteristiche particolari che saranno certamente apprezzate dai nostri utenti».