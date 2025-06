Il derby si gioca a scacchi. Sfida tra Massa e Carrara

Di fronte al mare e tra le montagne di Massa e Carrara, due anime di una stessa provincia che da generazioni si guardano con un misto di affetto e competizione — più o meno pacifica, a seconda delle ere — hanno deciso di portare la loro rivalità su un campo che, si sa, non si lascia facilmente conquistare: quello degli scacchi. E così, tra le mura del Fuori Luogo di Carrara (via Carriona), grazie alla collaborazione tra l’associazione La Gora e il Circolo Scacchistico Apuano Soloscacchi, oggi va in scena la disfida scacchistica più attesa della costa apuana, un evento che promette di passare alla storia.

Le porte del Fuori Luogo apriranno alle ore 18 per accogliere e presentare le due formazioni. I quattro ’guerrieri’ massesi pronti a sfidare il destino e i pezzi sulla scacchiera sono Adriano Giannetti (capitano, esperto e solido stratega), Andrea Abbate (combattente silenzioso, ma letale), Lorenzo Rappelli (promessa in crescita, pronto a stupire) e Marco Tazzini (estro e pragmatismo al servizio del team).

Dall’altra parte del ring, la squadra carrarese, che — si dice — abbia studiato ogni possibile mossa… o almeno spera di averlo fatto, sarà composta da: Alberto Giorgi (tecnico raffinato, mente analitica, capitano della squadra, detto ’Imbattido’, Emanuele Andreani (creativo e imprevedibile, sempre pericoloso), Marco Cipriani (il più giovane, con i suoi 10 anni, lottatore e cuore carrarese) e Lorenzo Tamburini (giocatore di punta, noto per la sua tenacia).

Il compito di stemperare gli animi sarà affidato alle parole di GianEnrico Pesce, che allieterà gli ultimi momenti prima del via con il suo racconto ’Scacco al cuore (mica lo sapeva Tommaso che una partita a scacchi gli avrebbe cambiato la vita)’, con il quale ha vinto il concorso letterario ’La via dei libri’, legato al Premio Bancarella. Le sfide si giocheranno su quattro scacchiere, a tavoli fissi, con partite da 30 minuti a testa, andata e ritorno. In caso di pareggio (4-4), si potrà ricorrere a uno spareggio lampo, o ’Armageddon’, tra i primi scacchieri per decidere la squadra vincitrice.

Ma la vera chicca sarà la presenza dei tifosi, che potranno sostenere i propri eroi e anche imparare qualcosa di più su una disciplina che, tra una mossa e l’altra, può insegnare molto sulla strategia e sulla pazienza. Durante lo svolgimento del match, alcune partite saranno proiettate, così anche chi non sa distinguere il cavallo dalla torre potrà divertirsi a commentare con passione, magari con una fresca bevanda dissetante in mano. A fine competizione, alcuni dei giocatori commenteranno le proprie partite, svelando tecniche e trucchi più segreti. Per accontentare anche i tifosi che non potranno essere fisicamente presenti, le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali dell’Associazione Apuana Soloscacchi e del circolo Fuori Luogo.