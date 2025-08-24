Medievalis verso il gran finale. Oggi il torneo delle bandiere

Una marea di visitatori e turisti a Medievalis. Prosegue il successo della manifestazione giunta alla 19° edizione con effetti speciali. Dove può accadere di tutto, anche di partecipare a una cerimonia di matrimonio medievale tra il magnifico dominus Nicolò del fu Nicodemo dei Tranchedini e madonna Chiara dei Reghini, impersonati da due giovani locali. Personaggi del passato, che tornano per rendere ancora più suggestiva la kermesse. Regista del patto, il notaio Giovan Battista dei Villani, impersonato dall’assessore Manuel Buttini, che dopo aver atteso il corteo davanti al palazzo comunale ha dato il via alla costituzione della dote e alle promesse di matrimonio.

Tra realtà e fantasia prosegue il tempo dell’età di mezzo, che porta sul palcoscenico dell’antico borgo pontremolese non solo armigeri, musici e alchimisti ma anche personaggi come il Minotauro, il Saltafossum e la Donna Corvo che hanno dato spettacolo all’ombra della Cortina di Cacciaguerra. Da non perdere nel gran finale di oggi il torneo di bandiere in piazza Duomo alle 17 e sempre lì i giochi del falconiere alle 19, le performance di spettri e streghe nel Vicolo de lo Voltone. Alle 20 corteggio per le vie del borgo. Seguono spettacoli di sbandieratori, musici, danzatori, armigeri della Compagnia del Piagnaro e alle 21.30 la Disfida della Cortina di Cacciaguerra tra le contrade di Sommoborgo, Imoborgo e Contado con tenzoni di tiro con l’arco con lance e a cavallo. Ai vincitori il palio di bronzo. Seguiranno spettacoli di fuoco e musica.