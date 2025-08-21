Pontremoli torna al medioevo. Viaggio nel tempo di 4 giorni

Tuffo nel passato delle torri e dei castelli. Tra realtà e fantasia cinematografica, a Pontremoli, si alza il sipario oggi alle 18 su ‘Medievalis’, viaggio in un tempo attraversato da armigeri, falconieri, mercanti e alchimisti. La kermesse, organizzata dalla Compagnia del Piagnaro, coniuga il verosimile alla suggestione offrendo fino a domenica offre eventi scenografici, convegni, spettacoli, cortei e banchetti al Castello, sotto il Ponte della Cresa e nelle piazze del centro. Il via con l’apertura del mercato medievale e il corteggio in costume nell’accampamento sotto il Ponte della Cresa con l’acclamazione delle tre contrade che si sfideranno per vincere l’antica tenzone. Poi una girandola di eventi, dai combattimenti simulati tra guelfi e ghibellini nel castello alle spettacolari tenzoni di militi, armigeri, arcieri e mangiatori di fuoco. E una tenzone di tiro con l’arco inframmezzata da spettacoli di figuranti. Diverse le novità di quest’anno: dalla ricostruzione di un processo medievale con tanto di condanna, domani alle 18.30 e alle 19 all’Accampamento, alla riproposizione del matrimonio medievale sabato alle 11 nella piazzetta della Pace, per terminare con la celebrazione di una messa medievale domenica alle 12.15 all’accampamento.

N.B.