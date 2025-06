Lo stile ’steampunk’ invade le strade della città

Passato e presente si intrecciano, a Pontremoli, con gli appassionati di ‘Semplicemente Steampunk’. Sabato scorso il gruppo Fotoamatori Tresana ha organizzato uno shooting fotografico tra le vie del centro di Pontremoli e all’interno delle sale affrescate dei suoi meravigliosi palazzi. Protagonisti degli scatti sono stati i viaggiatori nel tempo del gruppo ‘Semplicemente Steampunk’, arrivati coi loro abiti eleganti e ricchi di accessori e dettagli incredibili. Pontremoli è così diventata una sorta di finestra temporale tra presente e passato, con la sfumatura dell’epoca vittoriana e della rivoluzione industriale.

Federico Spediacci, presidente del gruppo Fotoamatori Tresana, è stato l’ideatore di un evento riuscitissimo e da replicare in altri centri storici lunigianesi. Tante le persone fotografate, tanti i curiosi che si sono fermati a osservare costumi e acconciature a tema, realizzati perfettamente. "Siamo stati accolti davvero calorosamente dall’assessore Annalisa Clerici - afferma William, del gruppo Semplicemente Steampunk - che ci ha sostenuto, fornito tutte le comodità e permesso di raccontarci a un gruppo di giovani studenti. Ringraziamo il Comune di Pontremoli per aver patrocinato l’evento e la Proloco di Pontremoli che ci ha ospitato nella propria sede per avere un camerino utile per poterci preparare. Grazie alle persone che ci hanno osservato un po’ stranite e un po’ affascinate e ai bravissimi fotografi che ci hanno seguito e immortalato in una città così bella".

Il gruppo Semplicemente Steampunk, che conta appassionati lunigianesi, spezzini e provenienti dall’alta Toscana, è già pronto per un nuovo viaggio che li porterà di nuovo in scena a metà giugno in Toscana. Per aggiornamenti e info è possibile seguire la loro pagina Facebook ‘Semplicemente Steampunk’.