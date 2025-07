Omaggio allo scrittore. Andrea Camilleri

Prosegue con Erica Cassano la rassegna ‘Voce all’Autore 2025. Omaggio ad Andrea Camilleri’ (nella foto) Erica Cassano presenta il suo ultimo libro La grande sete, Garzanti, 2025, per il prossimo appuntamento con ‘Voce all’Autore. Omaggio ad Andrea Camilleri’, in programma questa sera alle 21.15 nell’elegante cornice del giardino di palazzo Binelli in via Verdi a Carrara.

L’autrice, dialogando con la giornalista Barbara Antoni, racconta la storia di Anna la protagonista del suo libro, la quale ha sete, come tutta la sua città. È il 1943 e l’acqua manca ovunque a Napoli, tranne che nella casa in cui Anna vive con la sua famiglia. C’è chi li chiamerà i giorni della Grande Sete, e chi le ricorderà come le Quattro Giornate di Napoli. Mentre davanti alla Casa del Miracolo si snoda una fila di donne che chiede quanto basta per dissetarsi, lei si domanda come mai la sua sete le paia così insaziabile. Perché quella che Anna sente è diversa: è una sete di vita e di un futuro di riscatto.

La rassegna ’Voce all’autore’, dedicata quest’anno ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita, è promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici in collaborazione con le librerie Bajini, Nuova Avventura e Mondadori Bookstore di Carrara e Marina. Si ringrazia per l’ospitalità la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, quindi è consigliabile presentarsi con un po’ di anticipo sull’orario della serata.