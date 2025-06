Incontro con Simi . A Marina spazio ai giovani scrittori

Stasera alle 21,15 a Palazzo Binelli il primo ospite della rassegna ‘Voce all’autore’ è Giampaolo Simi (nella foto) con ‘Omaggio ad Andrea Camilleri’, a cui è intitolato l‘evento. Simi presenterà il suo libro ‘Tra lei e me’, Sellerio, 2025. L’autore sarà in dialogo Davide Pugnana che proporrà una riflessione sulla linea della giallistica Sellerio, da Camilleri a Simi. Il protagonista del libro di Simi è Pietro Valvassori, un avvocato che ha accumulato esperienze e segreti, diventando difensore dei più deboli. La sua figura si fa simbolo del contrasto tra giustizia e morale, mentre si trova a confrontarsi con un caso complesso, dove per la prima volta difende un indagato per omicidio. La rassegna Voce all’autore è promossa dal Comune e organizzata dalla biblioteca Lodovici in collaborazione con le librerie Bajni, Nuova Avventura e Mondadori di Carrara.

Domenica alle 18 il giardino della biblioteca civica di via Garibaldi a Marina ospita l’esordio della rassegna ‘Voce all’Autore Ragazzi’, dedicata ai più giovani. In programma le interviste ai vincitori della sesta edizione del concorso letterario ‘Liberi di scrivere’, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso. Sarà poi presentato il volume antologico ‘Assam - Una città al contrario’ (Industria e Letteratura), a cura di Gennaro Di Leo, con i 15 racconti finalisti.