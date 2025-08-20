Marina senza posteggi: "Serve un progetto"

Gli ambientalisti di Arca all’attacco per la mancanza di parcheggi a Marina. "Trovare un posto auto diventa un’impresa, anche per esigenze irrinunciabili come portare un anziano a una visita medica, rientrare a casa dopo il lavoro o trasportare la spesa - scrivono da Arca -. Un problema di assenza di misure strutturali di tutela dei residenti, in particolare nei periodi di massima pressione turistica. Molte città costiere hanno adottato da tempo permessi stagionali per residenti e zone a sosta controllata, con tariffe agevolate e garanzie di reperibilità di posto. Questi strumenti non solo tutelano chi vive stabilmente nel territorio, ma favoriscono anche una gestione equilibrata della mobilità turistica, limitando traffico e sosta selvaggia. Carrara al contrario non ha predisposto alcuna misura speciale per l’estate: nessuna Zsc aggiuntiva, nessun parcheggio riservato, nessun piano straordinario di mobilità. Questo equivale a disattendere il dovere di garantire un servizio pubblico essenziale per la cittadinanza - proseguono da Arca -, con gravi ricadute sulla qualità della vita, e in taluni casi sul diritto alla mobilità per persone fragili". Per questo gli ambientalisti chiedono "aree di parcheggio riservate ai residenti nelle zone a maggior afflusso estivo, un piano straordinario di mobilità estiva che includa navette, Ztl e parcheggi di interscambio, per ridurre la pressione nelle aree residenziali. Non si tratta di più parcheggi, obiettivo che da solo non risolve il problema – concludono da Arca -, ma di garantire il diritto alla mobilità e alla vivibilità dei residenti, come fanno molte altre città costiere che hanno saputo coniugare turismo e qualità della vita per chi abita stabilmente sul territorio".