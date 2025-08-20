Protocollo contro l’inquinamento. La prefettura firma 4 piani speciali

Quattro piani di emergenza esterni approvati dalla prefettutra per quattro ditte che operano rifiuti a rischio. Il prefetto Guido Aprea ha firmato ieri il decreto di approvazione dei “Piani di Emergenza Esterna’ per i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”, concernente quattro impianti ubicati nel territorio della provincia di Massa Carrara. I Pee dovranno essere seguiti dalle ditte Ecodem 2000 srl (Massa), Asmiu srl (Massa), Lunigiana Ambiente srl (Mulazzo) e Dusty srl (Carrara) per il corretto smaltimento dei rifiuti nei vari impianti di stoccaggio e trattamento che si trovano nel territorio della provincia.

La pianificazione è stata elaborata da tavoli tecnici interistituzionali coordinati dalla prefettura ed è fondata anche su informazioni ed elementi dei piani di emergenza interna (Pei) predisposti dai gestori. Il documento è costituito da una parte generale, comune a tutti i siti del territorio della provincia, e da una parte dedicata a ogni singolo impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Quest’ultima contiene sia dati specifici delle aree in cui si trovano gli impianti che i piani operativi per il soccorso tecnico, sanitario e per la sicurezza ambientale, oltre a uno specifico piano operativo per la viabilità, approvato in sede di comitato dedicato al settore. In sostanza il perfetto Aprea ha autorizzato i progetti che dovranno consentire il dialogo fra i piani di emergenza interni delle ditte e gli interventi dei soggetti esterni che in caso di contaminazione dovranno seguire il protocollo predisposto dall’azienda con il disco verde della prefettura.

Per quanto riguarda la parte speciale dedicata ad ogni singolo sito sarà compito dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti procedere alla necessaria attività di informazione preventiva, con i mezzi e gli strumenti ritenuti necessari.

Il Pee in sostanza definisce la risposta di protezione civile per mitigare gli effetti dannosi di un incidente a un impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti che si propaghino all’esterno del perimetro dell’impianto e che potrebbero interessare la popolazione. A tal fine vengono fornite le indicazioni per l’attivazione di interventi tempestivi, mirati e coordinati da parte di tutti i soggetti che hanno competenza in materia.

Le pianificazioni in questione sono state elaborate dopo diversi tavoli tecnici interistituzionali, coordinati dalla prefettura, anche sulla base delle informazioni e degli elementi contenuti nei Piani di emergenza interna (Pei) predisposti dai gestori degli impianti interessati. Al riguardo, giova evidenziare che con l’approvazione in questione, la quale si aggiunge ai piani precedentemente adottati dalla pPrefettura, tutti i siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti attualmente censiti nel territorio provinciale risultano coperti dalla pianificazione.

"Si tratta – dice Diego Del Punta, responsabile della Protezione civile della Prefettura – delle ultime quattro aziende rimaste. Dal gennaio del 2024 la prefettura ha dato il via alla pianficazio ne delle emergenze esterne che ha interessato 12 aziende che operano nello stoccaggio dei rifiuti. Si tratta di piani importanti per la sicurezza e la tutela dell’ambiente e sarà cura dei vari Comuni comunicare ai cittadini le aree di rischio e il fattore di rischio di ogni area. I Pee sonopiani che gestiscono eventuali riflessi esterni o conseguenze sulla popolazione in caso di sversamento o incendio".

Le ditte ineressate dai Pee sono: Autoparco, Camilli, Saopi Green oil a Massa, Apuan Ambiente a Carrara, Gce Srl ad Aulla, Ersu, Programma ambiente Apuane a Montignoso ed Ersu a Mulazzo.