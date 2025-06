Luci sull’Ex Mediterraneo, bando di progettazione per il rilancio dell’area. “Budget da 2,8 milioni”

Marina di Carrara, 13 giugno 2025 – Per l’ex Mediterraneo si prospetta un concorso di progettazione. Sembra dunque procedere, a piccoli passi, l’iter perla riqualificazione dell’area nel cuore di Marina. Non ci sono ancora tempi certi sulla fine dei lavori di riqualificazione all’ex Mediterraneo. Ora la priorità degli uffici è la predisposizione di un bando per la progettazione, compresa la nomina di un responsabile unico di progetto interno, con l’incarico di garantire la corretta attuazione delle procedure di gara.Gli aggiornamenti sono stati illustrati dall’assessore Elena Guadagni alla commissione Lavori pubblici della presidente Silvia Barghini.

Che l’area dell’ex Mediterraneo,da anni nel degrado, sia tra i temi più sentiti dalla comunità marinella, non è in dubbio. Nei mesi scorsi erano stati numerosi gli appelli dei residenti e di alcuni consiglieri d’opposizione affinché la situazione potesse risolversi, compreso il ripristino dei parcheggi sotterranei dell’area, visti come un’importante soluzione per alleggerire il problema sosta a Marina. La giunta di Serena Arrighi,durante la prima metà del mandato amministrativo, aveva più volte sottolineato l’importanza dell’area, di oltre4milametriquadrati, affidandosi a un processo partecipativo per coinvolgere i cittadini sulla futura destinazione d’uso del luogo. Nei diversi confronti avvenuti nel percorso partecipativo, c’era stato il coinvolgimento anche degli stakeholders, associazioni di categoria e scuole. Percorso parteci pativo finanziato dalla Regione per 18mila euro e altri 6mila provenienti dalle casse comunali, finito a fine 2023 nel quale i cittadini avevano chiesto un luogo di socializzazione, attraverso la creazione di strutture ‘leggere’ per attività sportive e culturali, con aree verdi intorno.

Tra i ‘paletti’: la superficie dell’eventuale struttura polifunzionale, dovrà essere entro il limite del 25per cento rispetto al totale dell’area, quindi con un impatto minimo sull’ambiente circostante. Tra le idee progettuali osservate dagli uffici sembra aver raccolto buoni consensi l’edificio del centro culturale ‘Le Creste’ di Rosignano, dall’aspetto moderno e con molte vetrate, dal limitato impatto ambientale. Si tratta comunque di una suggestione o poco più, dato che sarà attraverso il concorso di progettazione che verrà scelta la proposta più idonea. «Il budget complessivo d’intervento è di 2,8 milioni di euro – ha spiegato l’assessore Guadagni – di cui circa 60mila euro per la messa in sicurezza dell’area. Terminato il concorso di idee attraverso il processo partecipativo, inizierà adesso la fase del concorso di progettazione. Per quanto riguarda il ripristino dei parcheggi sotterranei, con l’area che è stata già oggetto di sopralluogo, faremo le dovute valutazioni. Si tratterebbe del ripristino di circa duecento posti auto in più per Marina».