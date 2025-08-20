Soluzione per la palestra. La Provincia: "Mai chiuse le porte alla Pugilistica"

"La narrazione di sfratti improvvisi e decisioni calate dall’alto non trova riscontro nei fatti. La Provincia ha agito con trasparenza, ampio preavviso e soprattutto con la volontà di aiutare un’associazione storica del territorio, assumendosi responsabilità che non le competono più". Chiamata in causa la Provincia riscrive la tormentata storia della ‘Pugilistica Massese’ senza palestra. "Se oggi vi sono difficoltà, sono legate esclusivamente ai tempi del cantiere e alla necessità di garantire la sicurezza di studenti e lavoratori – sostiene –. Parlare di scarsa attenzione o di improvvisa chiusura delle porte significa non riconoscere la realtà di un percorso lungo e complesso, gestito con disponibilità e senso di responsabilità". E per evitare che la polemica si trasformi "in un racconto distorto" chiarisce come si è arrivati alla situazione attuale, partendo dal fatto che nel 2016 la gestione dello sport è passata dalle Province ai Comuni. "L’ente di Palazzo Ducale non si è mai tirato indietro e, pur non avendo alcun obbligo formale, si è impegnato a cercare soluzioni praticabili per non lasciare l’associazione senza spazi", sottolinea. Le “tribolazioni” cominciano dunque nel luglio 2023, "quando durante alcuni incontri in Comune, l’allora dirigente Fernando Della Pina e l’ex presidente della Pugilistica, Pieroni, misero nero su bianco alcune certezze: l’associazione era pienamente a conoscenza dei lavori e delle possibili sospensioni delle attività; era chiaro a tutti che serviva una collocazione alternativa e definitiva; e lo stesso Pieroni aveva manifestato la disponibilità a prendere contatti con la Comasca. In quella fase, si discusse persino di un progetto più ampio: l’acquisto di una struttura da collocare nell’area di via Poggioletto, accanto all’Istituto Barsanti". Intanto per non interrompere l’attività della Pugilistica, la Provincia decise di concedere in via provvisoria la palestra del liceo Rossi. "Già il 26 maggio 2025, con quasi tre mesi di anticipo, – continua la cronistoria – l’ente comunicava ufficialmente al Comune di Massa che dal 15 agosto la palestra sarebbe tornata a disposizione dell’istituto scolastico. Una decisione nota e condivisa, tanto che la comunicazione era indirizzata anche all’assessore Acerbo e alla dirigente Benetti, ed era seguita dalla convocazione di una riunione per il 16 giugno. Difficile, quindi, parlare di “sfratto improvviso”, come qualcuno ha voluto far credere". Del 21 luglio, una Pec che annunciava la sospensione temporanea delle attività per consentire la demolizione del blocco scale pianificato dal 2023. "Nonostante ciò – scrive la Provincia –, l’associazione ha continuato a entrare negli spazi del cantiere, spesso in violazione delle più elementari norme di sicurezza, tanto da costringere il coordinatore alla sicurezza a intervenire e segnalare ufficialmente il problema. Episodi che non hanno certo aiutato a mantenere un clima sereno e che hanno minato la fiducia necessaria per valutare un rientro anticipato della società in palestra". Porte del dialogo rimaste comunque aperte: "durante un incontro con il nuovo presidente della Pugilistica è stata discussa la possibilità di prorogare l’utilizzo degli spazi fino al giugno 2026, proprio per venire incontro alle esigenze della società, considerando che per il liceo Rossi si è individuata un’altra collocazione".