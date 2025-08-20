"La chiusura dell’ex cava Fornace obiettivo condiviso delle istituzioni"

"La Commissione Controllo non appartiene e non può appartenere a nessun partito politico" tuona il gruppo di maggioranza di Montignoso rispondendo alla Lega. "E’ un organismo del consiglio comunale che ha senso solo se funziona in maniera collegiale e trasparente, con il contributo di tutte le forze presenti – continua –. Presentarla come se fosse una “creatura della Lega”, convocarla senza un reale coinvolgimento degli altri componenti e trasformarla in una vetrina di partito, significa svilire il ruolo stesso della Commissione. L’invito del consigliere regionale Baldini fatto in maniera arbitraria dalla presidente Bertelloni, senza condivisione con tutti i membri, non solo è contrario al regolamento ma dimostra anche tutta la tracotanza di chi pensa di poter fare come vuole impedendo il confronto democratico". Per la maggioranza la commissione debba essere uno spazio di confronto, "anche aspro se necessario, ma comunque pluralista e rispettoso delle regole istituzionali. Usarla invece come trampolino di propaganda elettorale non serve alla comunità".

La maggioranza chiarisce anche la questione dello scarico del percolato in fognatura, "adottato con ordinanza dal sindaco Lorenzetti per gestire una criticità specifica e circoscritta nel tempo". La sua validità terminerà appena la Regione dichiarerà concluso lo stato di emergenza e lo stesso giorno si tornerà, sottolinea, allo smaltimento tramite autocisterna. Difende poi la proroga di 90 giorni concessa al gestore definendola "uno strumento giuridico indispensabile per evitare contenziosi che avrebbero potuto bloccare o rallentare ulteriormente il percorso".

L’obiettivo delle istituzioni, sostiene il gruppo di maggioranza di Montignoso è "arrivare alla chiusura e alla messa in sicurezza di Cava Fornace nel più breve tempo possibile, e questo può avvenire solo attraverso un percorso legittimo e inattaccabile". I consiglieri concludono con un appello: "Chiediamo a tutte le forze politiche, Lega compresa, di non ridurre la questione a dichiarazioni di facciata o a slogan buoni per i social. È un tema troppo serio per essere strumentalizzato. La Commissione e le istituzioni devono lavorare in sinergia, perché solo così si può dare alla comunità la risposta che attende da anni: la chiusura definitiva del sito, la messa in sicurezza dell’area e la tutela della salute e dell’ambiente. I cittadini non hanno bisogno di propaganda, ma di fatti concreti e responsabilità istituzionale".