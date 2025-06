Grotte di Equi per le famiglie. Esperienze e biglietti ad hoc

Dopo aver registrato il tutto esaurito in primavera, con oltre 1.700 tra bambini e ragazzi delle scuole accolti in visita, la Cooperativa AlterEco – gestore delle Grotte di Equi – propone un’iniziativa rivolta alle famiglie per incentivare la scoperta del patrimonio naturalistico e carsico di Equi Terme. Nonostante la fama del sito, sono ancora molti gli abitanti del territorio che non hanno mai visitato le Grotte, né il Museo Archeologico o la Tecchia Preistorica.

Per quest’estate AlterEco ha introdotto diverse formule di ’biglietto famiglia’ con sconti dal 25% al 50% per i figli sulla visita guidata in grotta (biglietto Proteo). L’obiettivo è rendere l’esperienza più accessibile e coinvolgente per i nuclei familiari, promuovendo la conoscenza di un’area di grande valore scientifico, storico e ambientale.

Le Grotte saranno aperte in occasione del ponte della Festa della Repubblica e nei primi fine settimana di giugno. Dal 21 giugno al 7 settembre, invece, saranno visitabili tutti i giorni, senza chiusure settimanali. I biglietti possono essere acquistati in biglietteria, ma è consigliata la prenotazione tramite il sito www.grottediequi.it. Info 338 5814482 o [email protected]

A.B.