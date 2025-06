Giochi d’acqua e attività nella ’Laguna delle Orche’. Il parco pronto a riaprire

La “Laguna delle Orche” è pronta a riaprire oggi i suoi cancelli a Marina di Massa. Torna il parco giochi acquatico che da sei anni è uno degli appuntamenti più attesi della costa apuana, dai bambini e non solo. L’area si trova a pochi passi dal centro di Marina di Massa, all’interno del campo sportivo di via Casola, in una zona ideale per accogliere famiglie e turisti. La giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Persiani ha accolto positivamente la proposta della società che cura l’iniziativa, rinnovando il sostegno a un progetto che negli anni ha già riscosso notevole successo. La ‘Laguna delle Orche’ offre un circuito di gonfiabili acquatici, con scivoli dedicati ai più piccoli (uno per bambini fino a 10 anni e uno per i più piccoli fino a 6), oltre a ostacoli, piattaforme e giochi adatti al divertimento in sicurezza.

Nella struttura è operativo anche un punto di somministrazione/bar, ci sono tre gazebo adibiti a party Point, box reception, ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce, personale qualificato in acqua e a terra. Non solo gioco libero nel parco: il gestore si è infatti impegnato a organizzare anche un calendario di iniziative estive, con eventi speciali, attività gratuite per bambini, e ingressi agevolati per persone con disabilità e i loro accompagnatori, offrendo così un’esperienza accessibile e inclusiva. Il parco acquatico è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18,30, con accessi regolati a fasce orarie. Per l’amministrazione comunale, si tratta di "un’ulteriore attrazione di qualità per residenti e turisti, in un luogo idoneo alla valorizzazione della città e del suo territorio durante la stagione estiva".

Per informazioni è possibile chiamare il n. 3514214961