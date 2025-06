La Sp 20 riapre al traffico. Rischio frane e mesi di stop: "Lavori completati in 51 giorni"

Dopo mesi di chiusura forzata la Strada Provinciale 20 verso Montedivalli (ex SP 13 Spezzina), che interessa il Comune di Podenzana, è di nuovo percorribile, grazie alla riapertura a senso unico alternato decisa dalla Provincia. Dal momento in cui sono state rese disponibili le risorse economiche, l’intero iter – progettazione, affidamenti, lavori e riapertura – è stato completato in soli 51 giorni. Un tempo record, se rapportato alla complessità tecnica e amministrativa dell’intervento, e in particolare al contesto difficile in cui si è operato.

Tutto ha avuto inizio con l’intervento, finanziato e gestito dal Comune di Podenzana, per la messa in sicurezza del versante sovrastante l’abitato di Sant’Andrea. A gennaio, a fronte del rischio di smottamenti e caduta detriti, è stata richiesta alla Provincia la chiusura del tratto di strada interessato: ordinanza firmata lo stesso 17 gennaio. Da lì, un periodo di incertezze e valutazioni: da un lato l’ipotesi di una strada alternativa provvisoria, dall’altro la possibilità di ripristinare il transito con senso unico alternato e opere di protezione. Il tutto aggravato da un procedimento giudiziario in corso tra alcuni cittadini e il Comune di Podenzana.

A inizio aprile un incontro tra Provincia, Comune e altri enti. La soluzione era ancora lontana: la Provincia, allora, non disponeva dei fondi necessari. La svolta con l’approvazione della seconda variazione di bilancio, il 28 aprile, che ha permesso di stanziare le risorse indispensabili. Da allora tutto si è mosso con rapidità.

"Abbiamo dato una risposta che il territorio attendeva da tempo – ha detto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – In 51 giorni siamo riusciti a completare un’opera pubblica, superando difficoltà burocratiche, limiti di bilancio e una situazione delicata dal punto di vista giuridico. Restituiamo un collegamento fondamentale, consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma che la strada intrapresa è quella giusta".